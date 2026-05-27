Alemán Nagelsmann apuesta por ambiente familiar y espíritu de equipo de cara al Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Julian Nagelsmann anuncia la convocatoria de Alemania

​Los jugadores de Alemania no se centrarán todavía en el Mundial al inicio de los preparativos, dijo el miércoles ‌el entrenador Julian Nagelsmann, ‌quien señaló que un ambiente familiar en la concentración es un requisito fundamental para el éxito.

Alemania, que se enfrentará a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial que comienza el próximo mes y que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, se ha fijado como objetivo el quinto título ​tras las sorprendentes eliminaciones ⁠en la primera ronda en las dos últimas ediciones, en ‌2018 y 2022.

Los alemanes no han llegado a ⁠la final de ningún gran torneo ⁠desde que ganaron su último Mundial en 2014.

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La mayoría de los jugadores de la selección nacional comenzaron a llegar esta semana, cuando ⁠los alemanes iniciaron sus preparativos en su propio país ​hasta su partida hacia Estados Unidos a principios ‌de junio.

"El siguiente paso es decisivo, ‌la siguiente tarea es decisiva. Al igual que (amistosos internacionales) ⁠contra Finlandia y luego contra Estados Unidos", declaró Nagelsmann en rueda de prensa.

"Ellos (los jugadores) tienen que centrarse en lo que pueden influir, no en lo que sucederá dentro de tres semanas. ​Así que el ‌partido del fin de semana es el principal objetivo".

Alemania tiene dos amistosos en las próximas semanas: recibirá a Finlandia dentro de cuatro días antes de enfrentarse a Estados Unidos en su último partido de preparación, el ⁠6 de junio.

"Queremos aprovechar los amistosos internacionales para ver un equipo que también pueda empezar el torneo. No vamos a cambiar a diez jugadores en el descanso. Se trata de encontrar nuestro ritmo ahora", dijo Nagelsmann.

"Somos una familia durante las próximas semanas, para tener la confianza de quien tenemos al lado, para hablar de las cosas abiertamente. ‌Actuaremos como una familia y haremos todo por los demás como una buena familia".

Nagelsmann, que asumió el cargo en 2023, estará al frente de su primer Mundial. En su único gran torneo anterior, su equipo alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 en ‌casa.

Para el director de la selección alemana, Rudi Völler, que participará en su quinto Mundial como jugador, entrenador o directivo, desarrollar el espíritu ‌de equipo antes ⁠del torneo es crucial, y afirmó que Nagelsmann está haciendo un buen trabajo.

"Ha creado un espíritu de ​equipo increíble. A pesar de todas las cualidades que tenemos, hay que tener espíritu de equipo. Es fundamental", dijo Völler.

Con información de Reuters