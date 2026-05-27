Chau arrugas: el truco casero con una crema y un ingrediente de cocina que te deja la piel más joven.

Eliminar las arrugas del rostro es posible con un truco casero que combina una crema facial en específico con un ingrediente que todas las personas tienen en sus casas. Esta crema no es cualquiera, sino la clásica Nivea de lata azul que usaban nuestras abuelas.

Esta crema es una de las más populares en todo el mundo gracias a sus componentes, que tienen una alta capacidad de hidratar la piel. También está su versión corporal, que da muy buenos resultados para combatir las estrías o irritaciones de la piel.

Una experta en cosmetología reveló que si se mezcla con vinagre de manzana, puede dar muy buenos resultados para disminuir las arrugas faciales y tener una piel más joven.

"Es un protocolo express si necesitas un resultado rápido. Aclara manchas oscuras, reduce poros sucios, reduce puntos negro y suaviza arrugas y patas de gallo", explica la dueña de la cuenta de TikTok @RemocetadoctorLL. "Tu piel se verá más firme y luminosa. Se ve desde la primera aplicación", asegura la experta.

El truco con Nivea y vinagre para eliminar las arrugas

Ingredientes

Crema Nivea de lata azul

Vinagre de sidra de manzana

Preparación

Mezclá en un recipiente tu crema Nivea de lata azul con una cucharada de vinagre de manzana. Lavate bien la cara con jabón neutro y secarla bien. Aplicá la mezcla sobre el rostro. Dejá actuar entre 20 y 30 minutos. ¡Listo!

Quiénes deben evitar la crema Nivea de lata azul para el rostro

Aunque la crema Nivea de lata azul es muy popular por su poder hidratante, no todas las personas deberían usarla en la cara. Tiene una textura espesa y componentes oclusivos, por lo que puede no ser recomendable para quienes tienen piel grasa, tendencia al acné o poros obstruidos, ya que podría favorecer la aparición de granitos y puntos negros.

Además, el vinagre de manzana puede resultar irritante en pieles sensibles, con rosácea, dermatitis o alergias cutáneas. Las personas con heridas, irritación o tratamientos dermatológicos activos también deberían evitar este truco casero o consultar primero con un especialista.