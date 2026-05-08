Chau "anti-age", hola "longevidad": así es la nueva tendencia en cuidado de la piel para este 2026.

La nueva tendencia en el cuidado de la piel para este 2026 ya no pasa por intentar esquivar la vejez con productos anti-age, sino más bien por todo lo contrario. Esta nueva ola del skincare apunta a la búsqueda de la longevidad, desde un enfoque más amable con el cuerpo, que propone aceptar el envejecimiento e integrarlo de forma natural.

El objetivo ya no es luchar contra la edad con tratamientos que prometen borrar arrugas mágicamente, sino cuidar la piel a largo plazo. Muchos dermatólogos aseguran que esa mirada ya quedó atrás y que ahora las nuevas generaciones buscan prevenir y acompañar el envejecimiento de manera realista.

“El ‘anti-aging’ siempre fue una batalla un poco perdida. Estás luchando contra algo, lo que implica que la derrota es inevitable. Además, transmite un mensaje bastante directo: envejecer es malo y ser joven es bueno”, explicó Robert Schwarcz, cirujano plástico oculofacial certificado en Nueva York, en diálogo con Real Simple.

Cómo es el skincare de 2026 que apuesta por la longevidad

En este contexto aparece el concepto de “longevidad”, una tendencia que propone pensar el skincare como una inversión a futuro y no como una solución rápida. Más que enfocarse únicamente en la apariencia, esta filosofía pone el eje en la salud de la piel.

La dermatóloga Mona Gohara, profesora clínica asociada de Dermatología en Yale School of Medicine, explicó que esta tendencia propone pensar el skincare “menos como intentar retroceder el tiempo y más como mantener una casa muy querida: reforzando la estructura, protegiéndola del daño y haciendo mejoras pensadas para que siga siendo fuerte, resistente y hermosa con el paso del tiempo”.

Para esto, se eligen productos que preserven el colágeno, que protejan la barrera cutánea y eviten la inflamación, además de otros fundamentales como el protector solar, que prevengan el daño causado por el sol.

Además, esta nueva tendencia suma hábitos vinculados al bienestar general, como dormir bien, manejar el estrés, alimentarse de forma equilibrada y mantener una rutina constante de cuidado facial.

Qué productos incorporar

Estas nuevas generaciones ya no buscan “borrar” líneas de expresión, sino mantener una piel sana y natural a lo largo del tiempo. Por eso, los dermatólogos aconsejan incorporar ingredientes como los retinoides, antioxidantes y protectores solares.

En ese sentido, Ariel Ostad, dermatólogo certificado en Nueva York, agregó que "el anti-aging se refiere a reducir la apariencia de líneas finas, arrugas, manchas y flacidez. Está impulsado principalmente por la apariencia”.

Sobre la tendencia de longevidad, agregó: “La longevidad está mucho más enfocada en la salud y no solamente en la apariencia”, ya que también incorpora factores relacionados con el estilo de vida como la alimentación, el ejercicio, el descanso y el bienestar general.