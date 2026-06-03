De cara a 2027, la Legislatura de PBA se prepara para debatir la reforma electoral

A días de arrancar el Mundial de fútbol en Estados Unidos -que promete correr la agenda política de los medios por unas semanas al menos- en la Legislatura bonaerense comienzan a moverse los expedientes y, la posibilidad de tratar varios proyectos enmarcados dentro de una gran reforma política asoma como oportunidad a ciertos sectores políticos. La reelección de los intendentes, las PASO bonaerense y la posibilidad de desdoblar son los temas principales.

La semana pasada, la senadora Malena Galmarini, militante histórica y esposa de Sergio Massa, asumió en la Comisión de Reforma Política del Senado provincial y dijo que “en año electoral no se tocan las reglas del juego, es como empezar un campeonato y que te lo cambien en el medio”. Para que ello no suceda, pidió a sus pares “trabajar mucho” este año.

La dirigenta hizo hincapié en lo que “venga de Nación” -en donde hay un proyecto del Ejecutivo Nacional para eliminar las PASO- y en “cómo queremos que impacte en la Provincia”. Además hizo una mención indirecta al desdoblamiento que ejecutó Axel Kicillof en las elecciones de medio mandato: “Tenemos que ver qué vamos a hacer con aquellas cosas que ya fueron modificadas en la Provincia”.

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Malena Galmarini en la comisión de Reforma Política del Senado bonaerense

Sin embargo, en Casa de Gobierno son cautelosos sobre las posibles reformas que se realicen en tono electoral. “Creemos que es prematuro para tomar algunas definiciones electorales en la Provincia, sobre todo sabiendo que hay una discusión nacional, que ahora parece que han quedado estancada por falta de apoyo en el Congreso, y que tienen que ver con la reforma de las elecciones primarias (PASO), la financiación de los partidos políticos y un cambio en el régimen general”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa el lunes en Gobernación.

El funcionario recordó que la provincia de Buenos Aires, “depende bastante de las definiciones que se tomen a nivel nacional para ver qué es lo más conveniente para los bonaerenses”. En esta definición hay un punto de coincidencia con Galmarini, quien pidió a los miembros de comisión evaluar los proyectos para que “no impacten negativamente en los ciudadanos y ciudadanas”. “Tenemos que llegar antes, para que el año que viene la gente vote de la mejor manera, eligiendo lo que cree que es lo mejor para la patria y no por las especulaciones que tenemos los que hacemos política partidaria”, remarcó.

Carlos Bianco en conferencia de prensa

Reelecciones de los intendentes

En la comisión de Legislación General de la Cámara Alta, a cargo de Germán Lago que responde al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), yace el proyecto E 136 2025-2026, presentado por Ayelén Durán- también del MDF - que habilita las "reelecciones indefinidas" de los intendentes. “Está desde el año pasado y no ha sido tratado”, recordó Bianco.

Además, volvió a dejar en claro que el Ejecutivo bonaerense “está de acuerdo con las reelecciones de los intendentes”. Sobre la ley que no permite más de dos mandatos, el ministro de Gobierno no cambió su opinión que sostiene desde hace años: “Creemos que es proscriptivo. Tiene que ser el soberano, el pueblo quien decide quien lo gobierna”. En esa línea indicó que ”la Constitución Provincial no impide la reelección de los intendentes”, sino que es una “la que prohibe un tercer mandato”.

Sin definiciones por un desdoblamiento y con las PASO bonaerense más vigentes que nunca

La ley 14.084 de las PASO bonaerense -vigente a la fecha- , solo ata esas elecciones al escenario nacional para los cargos de “presidente y vice, parlamentarios del MERCOSUR, diputados nacionales y/o convencionales constituyentes”. De eliminarse las PASO a nivel nacional, Kicillof tiene las herramientas para llamar a una PASO bonaerense para el resto de los cargos; es decir a “gobernador, legisladores provinciales e intendente y concejales”.

En la feria de libro -que se dio durante el mes de mayo- , Carlos Bianco se mostró a favor de dicho mecanismo: "Estoy a favor de las PASO, es la mejor herramienta para dirimir diferencias, es transparente y la fiscaliza la Justicia”, dijo. En la previa a la asunción de Axel Kicillof al frente del PJ bonaerense, el funcionario también fue por otra alternativa: “Si hay un candidato que es el preferido de la mayoría, capaz no es necesario ir a una PASO".

De optar por la posibilidad de llamar a unas PASO, la disputa radicaría en la “fecha” de convocatoria y en la estrategia que se utilizaría. Las PASO podrían funcionar como un "desdoblamiento encubierto" y luego ir a una elección nacional definitoria. Otro escenario es el desdoblamiento de facto. En 2025 el mandatario lo hizo por primera vez y ganó por una diferencia de 14 puntos. Sin embargo, casi 50 días después, en las elecciones nacionales la diferencia se achicó y el peronismo perdió por medio punto.

De seguir por este camino, algunos espacios del peronismo plantean que tiene que haber fechas “bien distanciadas” con la elección nacional que sería en octubre del año entrante. El mes de mayo resuena en varios despachos políticos del peronismo bonaerense. Pero nada está cerrado.

En caso de optar por el desdoblamiento, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires envió semanas atrás un anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo y a la Legislatura bonaerense para modificar los “plazos electorales” del año entrante de cara a las próximas elecciones Ejecutivas.

En el escrito, la jueza de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan señaló que la Junta “ya se ha manifestado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de realizar una reforma integral de dichas normativas”, por lo que - al menos - proponen ampliar los tiempos electorales previstos.

El proyecto propone realizar modificaciones en la ley de PASO bonaerense, la ley electoral provincial N° 5109 y el estatuto de los partidos políticos (decreto-ley 9889/82). Para los comicios del 2025 se sancionó la ley 15.523 que modificó los plazos para la presentación de listas de candidatos y de las boletas partidarias por única vez: se ampliaron 50 y 30 días, respectivamente.

Ahora, la Justicia provincial plantea ampliar los plazos “para que la oferta electoral sea fidedigna, ya que una restricción irrazonable de los mismos, pone en jaque el debido proceso electoral, debiendo entender que la misma, como una herramienta de saneamiento, cuya aplicación no debilita la norma, sino que la legítima, fortaleciendo el sistema democrático asegurando que la contienda electoral sea una competencia abierta y justa”.

Así, para que el gobernador llame a elecciones se otorgaría un “mínimo de 90 días de anticipación por el Poder Ejecutivo”. La norma actual la baja a 45 días. Para el reconocimiento de alianzas el proyecto propone un “mínimo de 80 días antes de las PASO”. Actualmente son 60 días.

En tanto, para la presentación de listas se propuso “hasta 60 días antes de los comicios (a la fecha son 50); y para la presentación de boletas el objetivo serían “un mínimo de 45 días antes de la elección”; mientras que ahora son 30 días.