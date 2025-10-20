EN VIVO
Salud

Cómo armar una rutina efectiva de skincare según tu tipo de piel

El cuidado de la piel se volvió parte esencial del bienestar diario. Mantener una rutina adecuada no solo mejora la apariencia, sino que previene problemas como acné, manchas o envejecimiento prematuro. En esta guía, repasamos los productos clave, las mejores marcas disponibles en Chile y cómo adaptar cada paso según tu tipo de piel.

20 de octubre, 2025 | 20.14

El cuidado de la piel se ha consolidado como un aspecto fundamental de la salud y el bienestar diario. Mantener la piel hidratada, protegida y tratada adecuadamente previene daños, envejecimiento prematuro y problemas como acné o hiperpigmentación. 

En Chile, la oferta de productos de skincare ha crecido notablemente, incluyendo opciones de marcas reconocidas como La Roche-Posay, Eucerin, Neutrogena, Vichy y Olay, con soluciones adaptadas a distintos tipos de piel y necesidades específicas.

Elegir los productos adecuados requiere identificar el tipo de piel, los objetivos de cuidado y la tolerancia a ciertos ingredientes activos. Incorporar productos especializados, como Effaclar de La Roche-Posay para piel grasa y con tendencia acneica o el serum con vitamina C para luminosidad y prevención de arrugas, permite lograr resultados visibles y sostenibles. Además, combinar hidratación, protección solar y tratamientos específicos asegura un enfoque integral para la salud cutánea.

Este artículo explora en detalle las principales categorías de productos, su función, recomendaciones para distintos tipos de piel y consejos de compra en Chile, ofreciendo un panorama completo para establecer una rutina efectiva y adaptada a cada necesidad.

Tipos de productos de skincare

Los productos de skincare se clasifican según su función y objetivo. Existen hidratantes y cremas faciales que mantienen la piel suave y flexible, sérums concentrados que tratan arrugas, manchas o falta de luminosidad, protectores solares que previenen daños por rayos UV, y tratamientos específicos para acné, sensibilidad o hiperpigmentación.

Hidratantes y cremas faciales

Las cremas y lociones hidratantes son la base de cualquier rutina de skincare. Mantener la piel hidratada fortalece la barrera cutánea, previene resequedad y mejora la elasticidad. Entre las opciones destacadas:

  • La Roche Posay crema hidratante: formulada para piel sensible, con textura ligera y rápida absorción.

  • Eucerin: ofrece hidratantes con ácido hialurónico y componentes emolientes que protegen y nutren.

  • Neutrogena Hydro Boost: aporta hidratación inmediata, ideal para pieles mixtas y secas.

  • Vichy Aqualia Thermal: hidratación profunda y efecto calmante, ideal para piel sensible o reactiva.

Incorporar un hidratante adaptado al tipo de piel, como una crema La Roche Posay, asegura comodidad y preparación para el uso de tratamientos activos, como sérums o cremas antiarrugas.

Sérums y tratamientos especializados

Los sérums son productos concentrados que abordan necesidades específicas de la piel. Su textura ligera permite una rápida absorción y acción directa sobre las zonas problemáticas.

  • Sérum vitamina C La Roche Posay: ilumina la piel, previene signos de envejecimiento y ayuda a reducir manchas superficiales.

  • La Roche Posay Effaclar: regula el exceso de sebo, disminuye brotes y mejora la textura de piel grasa o con tendencia acneica.

  • Eucerin anti pigment: reduce manchas existentes y previene la formación de nuevas.

  • Skinceuticals C E Ferulic: potente antioxidante que protege la piel de los daños ambientales y mejora la luminosidad.

Estos productos deben aplicarse antes de la crema hidratante para maximizar su absorción y eficacia.

Protectores solares y fotoprotección

La protección solar es clave para prevenir manchas, fotoenvejecimiento y riesgo de cáncer de piel. Se recomienda aplicar bloqueador diariamente, incluso en días nublados.

  • La Roche-Posay Anthelios SPF 50: protector facial para piel sensible, resistente al agua.

  • Eucerin bloqueador Fusion Water: textura ligera, rápida absorción y alta tolerancia para pieles mixtas y grasas.

  • Vichy Capital Soleil SPF 50: amplia gama de texturas y presentación, ideal para distintas necesidades cutáneas.

Aplicar protector solar de manera constante prolonga los beneficios de otros tratamientos y previene daños futuros. Asimismo, combinar estos productos con La Roche Posay serum vitamina C permite hidratar mejor la piel y evitar manchas. 

Productos para piel con tendencia acneica

El acné requiere productos que controlen sebo, reduzcan inflamación y prevengan cicatrices:

  • Efflaclar La Roche Posay: limpia poros, disminuye brotes y controla el exceso de grasa.

  • Eucerin Acniben: tratamiento efectivo para piel con tendencia acneica, evitando resequedad excesiva.

  • Neutrogena Visibly Clear: rutina diaria para mantener la piel libre de imperfecciones.

Complementar con limpieza suave y protector solar asegura resultados sostenibles y mejora la salud general de la piel. Además, se puede agregar La Roche Posay hidratantes para ofrecerle un mejor cuidado a tu piel. 

Cómo elegir los productos adecuados

Para elegir los productos adecuados, es fundamental identificar el tipo de piel y sus necesidades específicas. Esto permite seleccionar fórmulas que aporten hidratación, protección y tratamiento eficaz sin causar irritación.

También es importante considerar los ingredientes activos y la concentración de cada producto. Consultar con un dermatólogo asegura que la rutina se adapte correctamente a condiciones especiales, como acné, sensibilidad o signos de envejecimiento.

Identificar el tipo de piel

Conocer si la piel es seca, grasa, mixta o sensible permite seleccionar productos adecuados:

  • Piel seca: cremas ricas en emolientes, como La Roche Posay crema hidratante.

  • Piel grasa: geles ligeros, no comedogénicos y control de sebo.

  • Piel sensible: fórmulas hipoalergénicas, sin fragancia y con ingredientes calmantes.

Evaluar necesidades específicas

Además del tipo de piel, es importante considerar condiciones particulares:

  • Signos de envejecimiento: arrugas, líneas finas y pérdida de firmeza.

  • Hiperpigmentación: manchas solares, post-acné o cambios hormonales.

  • Acné y brotes: control de sebo y reducción de inflamación.

Productos como el serum La Roche Posay vitamina C y Effaclar permiten personalizar la rutina según objetivos específicos.

Revisar ingredientes activos

  • Ácido hialurónico: hidrata y rellena arrugas.

  • Thiamidol: reduce manchas y unifica el tono.

  • Niacinamida: regula sebo y calma irritaciones.

  • Antioxidantes: protegen contra radicales libres y daño ambiental.

Consejos de compra en Chile

  • Adquirir productos en tiendas confiables y verificar autenticidad, como en Eucerin tienda o distribuidores oficiales de La Roche-Posay.

  • Comprobar fechas de vencimiento y condiciones de almacenamiento.

  • Consultar con dermatólogo si existen condiciones especiales, como acné severo o piel atópica.

  • Combinar productos según necesidades: hidratación, tratamiento específico y protección solar.

Beneficios de una rutina completa de skincare

  • Prevención de daños: protege contra sol, contaminación y agresores externos.

  • Hidratación y nutrición: mantiene la piel suave, flexible y saludable.

  • Tratamiento de condiciones específicas: controla acné, manchas o irritaciones.

  • Mejora estética y bienestar: aporta luminosidad y sensación de cuidado personal.

Una rutina constante asegura que los productos trabajen de forma sinérgica, optimizando resultados y manteniendo la piel equilibrada y protegida.

Otros productos adicionales que puedes sumar

A continuación, te recomendamos otros productos que pueden complementar tu rutina de skincare.

Limpieza facial

La limpieza diaria elimina impurezas, exceso de sebo y residuos de maquillaje. Productos recomendados:

  • La Roche Posay Effaclar Gel: adecuado para piel grasa y sensible.

  • Neutrogena Deep Clean: limpia poros y previene brotes.

  • Eucerin DermoPure Gel: suavemente purificante, ideal para piel con tendencia acneica.

Exfoliación y renovación celular

Exfoliar la piel permite eliminar células muertas y estimular la regeneración:

  • Paula’s Choice 2% BHA: exfoliación química para poros obstruidos y piel propensa a acné.

  • La Roche Posay Effaclar Micro-Exfoliante: suave, apto para uso regular sin irritar.

Mascarillas y tratamientos intensivos

  • Eucerin Anti-Pigment Mascarilla: unifica el tono y mejora luminosidad.

  • L’Oréal Pure Clay Mask: purifica y revitaliza la piel.

  • Vichy Mineral Mask: calmante y antioxidante, ideal para piel sensible.

En conclusión, mantener una rutina de cuidado de la piel completa requiere conocer el tipo de piel, sus necesidades y elegir productos confiables. Combinar distintas marcas reconocidas permite una rutina equilibrada que hidrata, protege y repara, asegurando una piel saludable, luminosa y resistente frente a factores externos que pueden dañarla

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas