La noticia de Lali que todos estaban esperando: la artista alegró a sus fans a días de sus shows en River

Lali Espósito contó cómo ver en vivo su segundo show en River.

Lali Espósito revolucionó las redes sociales al publicar un video con un anuncio muy esperado por sus fanáticos de todo el país. Ante la inminencia de su desembarco en el estadio de River Plate, la artista compartió una excelente noticia para todas aquellas personas que no pudieron adquirir entradas, revelando cuál será la vía oficial para disfrutar de su espectáculo en vivo y en directo desde cualquier pantalla.

La estrella del pop indicó que el concierto completo se transmitirá en exclusiva a través de la plataforma Flow. La emisión en tiempo real se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, permitiendo que el público disfrute de la segunda de las dos fechas consecutivas que la cantante tiene programadas en el emblemático estadio de Núñez para este fin de semana.

Con estas dos históricas presentaciones en el Monumental, Espósito le pondrá el broche de oro a su gira Atendiendo al demonio. Este tour significó un quiebre en su carrera y en la escena pop local, consolidando un fenómeno de convocatoria sin precedentes tras haber logrado agotar en cuatro ocasiones el estadio de Vélez Sarsfield durante el año pasado.

La confirmación de la transmisión por streaming genera un gran alivio y expectativa entre la enorme comunidad de seguidores que se había quedado fuera de las fechas presenciales. De esta manera, el cierre de su proyecto discográfico más ambicioso promete transformarse en un evento cultural de alcance masivo, uniendo tanto a las miles de almas que colmarán la cancha de River como a los espectadores que sigan el minuto a minuto desde sus hogares.

Lali Espósito.

La fiesta post-show de Lali que no podés perderte

El concierto de Lali Espósito en el Estadio Monumental contará con una propuesta oficial de entretenimiento posterior denominada Lali Fest, programada para este sábado 6 de junio en las instalaciones de The Roxy Live. El evento fue concebido como un punto de reunión para el público del show de Núñez, con una grilla orientada a repasar la discografía de la cantante pop.

La jornada nocturna incluirá una actuación en vivo de Alan Lez, músico que formó parte del equipo de Espósito durante su participación como finalista en el certamen televisivo La Voz Argentina. El vocalista cuenta con antecedentes directos de colaboración con la artista, habiendo desempeñado el rol de acto de apertura en el concierto que la intérprete brindó el pasado mes de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield.