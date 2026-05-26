Entradas para Jóvenes Pordioseros en el Teatro Vorterix 2026: precios y fecha de cuándo toca

Jóvenes Pordioseros se presenta en el Teatro Vorterix.

Jóvenes Pordioseros celebrará sus 25 años de carrera en el Teatro Vorterix. Un imperdible festejo donde compartirá escenario con nuevos y viejos amigos, recorriendo las canciones que los consolidó como parte esencial del cancionero del rock nacional. Una banda con una gran fidelidad de sus fans, que los acompañan desde siempre en todos los lugares.

Este show de celebración no será uno más para la banda liderada por Toti Iglesias, los clásicos de siempre y una selección de canciones que se suman para los viejos seguidores que sonaban en las noches del viejo Marquee, Cemento y hasta su llegada al Estadio Obras conformarán un repertorio de puro rock and roll. Un género que siguen representando pese al paso del tiempo.

Cuándo toca Jóvenes Pordioseros en el Teatro Vorterix 2026

Jóvenes Pordioseros se presenta el sábado 13 de junio en el Teatro Vorterix.

Entradas y precios para Jóvenes Pordioseros en el Teatro Vorterix

Las entradas se pueden adquirir por AllAccess con los siguientes valores:

Entrada general: $30.000

$30.000 Promo 2 tickets: $55.000

Presente e historia de la banda

En la noche de este grupo en el Teatro Vorterix se estarán registrando imágenes que formarán parte de su próximo documental “Descontrolado”, un testimonio visual de una las bandas más representativas del rock barrial reencontrándose con su público, su gente y viejos amigos en Buenos Aires. Una oportunidad especial para poder ser parte de este trabajo nuevo de Jóvenes Pordioseros.

La banda mantiene su vigencia.

La banda se formó inicialmente en 1993. Sus primeros integrantes tenían en ese momento entre 15 y 16 años y estaban dando sus primeros pasos en la música. Ni siquiera contaban con instrumentos propios por lo que los ensayos dependían de conseguirlos prestados. En 1993 debutaron en el Teatro Arpegios y luego se presentan en Arlequines, el Manicomio, el Circo y varios pubs y en más reuniones. En 1994 sufren una deserción casi total, en la que solo queda el cantante y guitarrista, Cristian Iglesias.

Finalmente, en 1998 se unieron Karpo, en el bajo, y Adrián Vigo, en la batería. Más adelante Hernando Canata, un habitual invitado, quedó formalmente incluido como guitarrista. Y en el el 2000 ya quedaría formada la agrupación. Después de numerosos recitales en vivo por distintos escenarios del under porteño, al finalizar el año deciden grabar un demo en forma totalmente independiente que denominan “Probame”, mientras que en 2017 se publica "Late", sexto álbum de la banda, compuesto por 13 canciones.