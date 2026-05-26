Niebla en Buenos Aires: las impactantes imágenes de la Basílica de Luján y el Puente Zárate-Brazo Largo

Niebla en Buenos Aires: las fuertes imágenes de la Basílica de Luján y el Puente Zárate

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este martes, la Basílica de Luján amaneció envuelta en un denso banco de niebla. Las imágenes difundidas muestran cómo la cúpula y las torres del icónico templo quedaron prácticamente ocultas, y generó un escenario de gran impacto visual. También se vio afectado, entre otros accesos, el Puente Zárate-Brazo Largo, que conecta Buenos Aires con Entre Ríos.

Este fenómeno meteorológico sorprendió a vecinos y turistas, quienes compartieron fotos y videos en redes sociales. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación se mantendrá durante toda la mañana y podría repetirse en los próximos días.

Puente Zárate-Brazo Largo bajo alerta

En paralelo, la niebla afectó gravemente la circulación en el Puente Zárate-Brazo Largo, que conecta Buenos Aires con Entre Ríos. La concesionaria AUMESA dispuso un corte total con tránsito asistido cada 20 minutos entre el kilómetro 85 y el 119 de la Ruta Nacional 12. Las imágenes aéreas muestran la estructura cubierta casi por completo, con apenas visibles las torres y tensores. Las autoridades pidieron a los conductores circular con extrema precaución, mantener distancia y utilizar luces bajas.

La niebla no solo afectó rutas y accesos, sino también el transporte aéreo. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se registraron al menos 15 vuelos demorados y algunos desviados a aeropuertos alternativos. En Aeroparque Jorge Newbery, la situación fue más estable, aunque también hubo reprogramaciones. En las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane, así como en la Panamericana, se reportaron bancos de niebla que redujeron la visibilidad y obligaron a reforzar medidas de seguridad vial.

Rosario también se despertó bajo una intensa niebla el pasado lunes 25 de mayo. Al igual que en el AMBA este martes, hubo problemas de reducción de la visibilidad durante las primeras horas del día y en la zona del río por diversos bancos de niebla.

Alerta violeta por niebla

El SMN mantiene vigente la advertencia violeta por niebla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este fenómeno se explica por la combinación de alta humedad (90%), bajas temperaturas cercanas a los 4 grados y escaso viento, condiciones típicas de esta época del año. Se espera que la niebla persista hasta el mediodía y que vuelva a repetirse este miércoles 27 de mayo, con temperaturas máximas que no superarán los 17 grados.

“El frío húmedo y la escasa circulación de aire favorecerán nieblas y neblinas durante este comienzo de semana”, manifestaron desde el Servicio Meteorológico. La reducción de visibilidad se concentra principalmente en la provincia de Buenos Aires -especialmente el norte y este bonaerense-, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

Durante la noche y la mañana de estos días, la mala visibilidad y el denominado "cielo invisible" se mantendrán. La visibilidad es inferior a los 100 metros, generando un riesgo particular para todo tipo de circulación.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad entre 40 y 60 km/h, encender las luces bajas y evitar maniobras bruscas. Además se aconseja no detenerse en la banquina y en caso de ser necesario, buscar un lugar seguro como una estación de servicio. Para los pasajeros aéreos, las aerolíneas sugieren consultar el estado de los vuelos antes de dirigirse a las terminales.