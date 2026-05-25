Departamento de Justicia EEUU pide que se levante medida que frena construcción de salón de baile

FOTO DE ARCHIVO: El lugar donde se está construyendo el salón de baile previsto para la Casa Blanca en Washington.

El ​Departamento de Justicia ha vuelto a solicitar a un tribunal federal ‌que levante la ‌orden judicial que frena el avance del proyecto del salón de baile del presidente Donald Trump, alegando que el tiroteo del sábado frente a la Casa Blanca puso de manifiesto ​la urgente necesidad ⁠de mejorar la seguridad.

El Departamento ‌de Justicia, en un escrito ⁠judicial de cinco páginas ⁠presentado el domingo, señaló que el incidente subraya la necesidad crítica de "una seguridad de ⁠primer nivel y de última ​generación en la Casa Blanca, ‌incluido el salón de ‌baile", y añadió que era vital ⁠para la seguridad nacional.

También solicita que se desestime la demanda que impugna el proyecto.

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El Departamento de Justicia ​ya ‌había solicitado anteriormente a un juez federal que desestimara la demanda sobre el salón de baile tras un ataque frustrado durante la ⁠cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril.

La demanda fue presentada por el National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro constituida por el Congreso. Esta ‌organización afirmó que no retiraría su demanda tras el ataque de abril, a pesar de la petición del Departamento de Justicia.

El hombre armado que disparó contra un ‌puesto de control de la Casa Blanca el sábado fue abatido por los agentes ‌y falleció ⁠tras ser trasladado al hospital el sábado por la ​noche, informó el Servicio Secreto.

Con información de Reuters