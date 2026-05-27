Tarjeta Alimentar de ANSES: fechas de cobro en junio 2026

Tarjeta Alimentar ANSES: el monto con aumento

La Tarjeta Alimentar continuará en junio 2026 como uno de los principales programas de asistencia social destinados a familias vulnerables. El beneficio, administrado en conjunto entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, mantendrá los valores reforzados que comenzaron a pagarse durante mayo luego de una actualización del 38,3%, la más importante de los últimos años.

El programa busca garantizar el acceso a alimentos y productos esenciales de la canasta básica para hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y determinadas Pensiones No Contributivas.

En paralelo, ANSES también aplicará durante junio el aumento mensual por movilidad sobre la AUH y otras prestaciones sociales, siguiendo el esquema de actualización vinculado a la inflación.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en junio 2026

La acreditación de la Tarjeta Alimentar se realiza automáticamente junto con la AUH y el resto de las asignaciones sociales, siguiendo el calendario organizado por terminación de DNI.

Las fechas confirmadas por ANSES para junio son:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde cada titular cobra la prestación principal y no requiere realizar trámites adicionales.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en junio 2026

El Gobierno confirmó que seguirán vigentes los montos reforzados implementados desde mayo. Los valores oficiales son:

Familias con un hijo y titulares de Asignación por Embarazo: $72.250

Hogares con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

La Tarjeta Alimentar no tiene fórmula automática de actualización, por lo que los incrementos dependen de decisiones específicas del Gobierno nacional.

Aumento ANSES en junio

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

El beneficio se entrega automáticamente a quienes forman parte de determinados grupos sociales alcanzados por ANSES.

Actualmente pueden acceder:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren Asignación por Embarazo

Personas con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad

Madres con siete hijos o más que reciban Pensiones No Contributivas

El objetivo principal del programa es reforzar la alimentación de niños, niñas y adolescentes mediante asistencia económica destinada exclusivamente a la compra de alimentos.

Cuánto puede cobrar una familia sumando AUH y Tarjeta Alimentar

Con los nuevos valores vigentes, los ingresos mensuales pueden superar ampliamente los $300.000 e incluso acercarse a los $500.000 dependiendo de la composición familiar.

Por ejemplo:

Familia con un hijo

AUH: $115.650

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total mensual: $187.900

Familia con dos hijos

AUH: $231.300

Tarjeta Alimentar: $113.299

Total mensual: $344.599

Familia con tres hijos

AUH: $346.950

Tarjeta Alimentar: $149.425

Total mensual: $496.375

En algunos casos también se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, lo que eleva aún más el ingreso mensual total.

Tarjeta Alimentar con aumento

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Los titulares pueden consultar si acceden al beneficio ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma se puede:

Ver liquidaciones

Consultar fechas de cobro

Revisar asignaciones activas

Actualizar datos personales y familiares

Descargar certificados

ANSES recomienda mantener actualizada toda la información familiar para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación de los pagos.