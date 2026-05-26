Cómo funciona y dónde aplicar al programa Ticket Social, la Tarjeta Alimentar de la Ciudad

El programa Ticket Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) está destinado a familias y personas en situación de vulnerabilidad alimentaria que viven en el distrito porteño. La asistencia se otorga mediante una tarjeta magnética con acreditación mensual para comprar alimentos, artículos de limpieza y productos de higiene personal en comercios adheridos.

La iniciativa funciona desde 2008 y depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Además del monto básico, existen adicionales para hogares con integrantes celíacos, personas con riesgo nutricional y familias numerosas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Ticket Social de la Ciudad de Buenos Aires?

Para solicitar el beneficio es necesario tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y acreditar una residencia mínima de dos años. También se debe demostrar una situación de inseguridad alimentaria o vulnerabilidad social.

La documentación requerida incluye:

DNI de todos los integrantes del grupo familiar.

Constancia de CUIL.

Partidas de nacimiento de menores de 18 años.

Certificado de domicilio.

Certificados médicos en casos de riesgo nutricional o celiaquía.

En el caso de personas con enfermedad celíaca, el Gobierno porteño exige además estar inscripto en el registro correspondiente del Ministerio de Salud.

¿Cómo hacer el trámite y dónde anotarse para acceder al Ticket Social de la Ciudad de Buenos Aires?

La inscripción al Ticket Social se realiza de forma presencial en las Sedes de Atención Social de la Ciudad. Los interesados pueden acercarse espontáneamente o sacar turno previo para garantizar la atención.

Entre las sedes habilitadas figuran oficinas en barrios como Belgrano, Palermo, Villa Urquiza, Retiro y La Paternal. La atención suele funcionar de lunes a viernes entre las 9 y las 15.30 horas.

Desde el Gobierno porteño aclararon que iniciar la inscripción no garantiza automáticamente el acceso al beneficio, ya que cada caso es evaluado de manera individual. Quienes necesiten más información también pueden comunicarse por correo electrónico a ticketsocial@buenosaires.gob.ar o llamar al 147, la línea de atención ciudadana.