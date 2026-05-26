Así es la espectacular casa de Florencia Peña en Buenos Aires: las fotos

La vivienda de Florencia Peña combina materiales nobles, amplios ventanales y una estética contemporánea con fuerte identidad urbana.

La casa de Florencia Peña en Buenos Aires se convirtió en uno de los espacios más comentados entre sus seguidores por la combinación de diseño contemporáneo, decoración energética y conexión con la naturaleza. A través de distintas publicaciones, Florencia Peña mostró detalles de un hogar renovado, donde predominan la luminosidad, los materiales nobles y un marcado estilo porteño.

Cómo es la casa de Florencia Peña por dentro

Con el paso del tiempo, Florencia Peña fue compartiendo imágenes de distintos rincones de su vivienda, dejando ver una propiedad moderna y cálida al mismo tiempo. La actriz apostó por ambientes amplios, colores claros y una estética que mezcla elementos clásicos con detalles industriales y urbanos.

Uno de los sectores más destacados es el living principal. Allí predominan los pisos flotantes, los sillones de líneas simples y una conexión directa con el jardín interior, que se transformó en el corazón verde de la propiedad. La combinación de madera, hierro y mármol aporta personalidad al ambiente, mientras que las plantas y la decoración generan una atmósfera relajada.

La iluminación natural también ocupa un lugar central dentro del diseño. Grandes aberturas permiten que los espacios se integren visualmente con el exterior, algo que refuerza la sensación de amplitud y continuidad en toda la vivienda.

El jardín interior, el rincón más llamativo de la casa de Florencia Peña

El jardín interior se convirtió en uno de los rincones más llamativos de la casa, gracias a la integración de plantas, objetos decorativos y figuras de budas.

Entre todos los ambientes, el jardín interior aparece como uno de los sectores más originales de la casa de Florencia Peña. Diseñado como un pulmón verde dentro de la propiedad, este espacio funciona como área de descanso y conexión con la naturaleza en medio de la ciudad.

El jardín se integra con los ambientes principales y aporta frescura a toda la vivienda. Además, mantiene coherencia con el resto de la decoración gracias a la presencia de materiales naturales, colores neutros y detalles que refuerzan la armonía visual.

La actriz incorporó diferentes plantas, objetos decorativos y figuras de budas que acompañan el concepto de decoración energética presente en toda la propiedad. Ese estilo se refleja especialmente en los espacios de relax y en los sectores comunes, donde buscó crear una sensación de calma y equilibrio.

Las reformas que transformaron la vivienda de Florencia Peña

La propiedad atravesó importantes reformas en los últimos años. Uno de los cambios más notorios se produjo en la cocina, que pasó a tener un diseño más amplio y funcional. Allí se eligió una estética industrial con muebles modernos, superficies despejadas y detalles metálicos que aportan carácter.

La renovación también alcanzó las habitaciones y el estar principal. Cada ambiente fue adaptado a un estilo contemporáneo, aunque sin perder la esencia porteña que caracteriza a la vivienda. Según se pudo ver en las imágenes compartidas por la actriz, la idea fue mantener la identidad original de la casa mientras se incorporaban elementos más actuales.

Uno de los dormitorios se convirtió en el principal punto de encuentro familiar. La decoración de ese espacio combina textiles claros, muebles minimalistas y objetos personales que le aportan calidez.

Las reformas realizadas en la cocina y los espacios comunes modernizaron la propiedad sin perder la esencia porteña que caracteriza a la vivienda

El estilo porteño y la decoración energética que definen la casa

La identidad de la casa de Florencia Peña se construye a partir de una mezcla de estilos. Lo clásico convive con lo moderno, mientras que los detalles industriales se combinan con obras de arte, texturas suaves y elementos naturales.

Las mesas ratonas, sillones, cuadros y lámparas fueron seleccionados especialmente para acompañar la personalidad de cada ambiente. La actriz también sumó plantas y objetos decorativos que ayudan a reforzar la sensación de bienestar y conexión con el entorno.

El resultado es una vivienda luminosa, moderna y funcional, donde cada rincón refleja el estilo personal de Florencia Peña. Entre reformas, decoración energética y espacios verdes, la actriz logró transformar su hogar en un refugio urbano con identidad propia.