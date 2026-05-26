Argentina vs Jordania: cuándo juega, horario, TV en vivo, y streaming del Mundial 2026

Argentina juega con Jordania.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni cerrará su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo frente a Jordania, por la tercera fecha de su zona. El partido se disputará en el Dallas Stadium, donde incluye también su cruce frente a Austria. Un cotejo que define para la Selección Argentina la posibilidad de evitar a España en 16avos de final, aunque podría tener el clásico ríoplatense frente a Uruguay.

Es que terminando en el primer puesto, el conjunto albiceleste jugará ante el segundo puesto del Gupo H. Y si cierra segundo jugará ante el primero, por lo que en los papeles, España y Uruguay debieran ser los posibles rivales, aunque todo puede pasar. Lo cierto es que el equipo que viene de ser campeón del mundo en 2022 se jugará la chance de defender la gloria conseguida.

Cuándo se juega y dónde ver Argentina Vs. Jordania

Día y hora: Argentina enfrenta a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino).

TV y streaming: el encuentro se podrá ver por Telefé y TV Pública (TV Abierta), la plataforma Disney + y DSports.

Cómo llega Jordania al Mundial 2026

Jordania llegará al Mundial 2026 con la ilusión de seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística. La selección asiática consiguió una clasificación inédita y disputará por primera vez una Copa del Mundo, en un logro que desató celebraciones masivas en todo el país y consolidó el crecimiento que venía mostrando en los últimos años.

Jordania juega su primer mundial.

El gran responsable de este presente es el entrenador marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 tras la salida de Hussein Ammouta y logró mantener el impulso de un equipo que ya había sorprendido con el subcampeonato en la Copa Asiática. Sellami, mundialista como futbolista con Marruecos en Francia 1998, apostó por un conjunto ordenado, intenso y veloz para competir ante rivales de mayor jerarquía.

Dentro del plantel sobresale Mousa Al-Tamari, capitán y principal figura del equipo. El extremo del Stade Rennes francés, apodado por algunos hinchas como “el Messi jordano”, representa el salto de calidad de una selección que combina disciplina táctica y velocidad en ataque. También aparece como promesa el delantero Ibrahim Sabra, de apenas 19 años.

Así se diputa el Mundial 2026