Chau piel de fresa: el exfoliante casero con 4 ingredientes para unas piernas sin rojeces.

Es muy común que después de depilarse las piernas, la piel quede irritada y con pequeños puntitos rojos. Se los conoce como piel de fresa, y aunque pueden ser muy molestos, hay muchas formas de reducirlo y hasta eliminarlo por completo de manera totalmente natural.

Para lograrlo, se puede preparar un exfoliante casero a base de café molido, azúcar y otros dos ingredientes, que podés preparar en casa muy fácilmente. "El café y el azúcar exfolian la piel y eliminan células muertas, mientras que la miel y el aceite hidratan y suavizan", asegura Mariale Quintana, creadora de contenido beauty.

Receta de exfoliante casero para la piel de fresa

Ingredientes

Café molido.

Azúcar.

Miel.

Aceite de oliva o de coco.

Preparación

Mezclá todos los ingredientes en un recipiente, calculando las cantidades a ojo. Agregá más café y/o azúcar si te queda muy líquido, ya que te tiene que quedar de consistencia intermedia. Aplicá la mezcla sobre tus piernas y masajeá de forma circular durante unos minutos. Dejá que actúe mínimo otros cinco minutos más. Enjuagá y lavá normalmente con agua y jabón. ¡Listo! Para terminar, podés aplicar una crema hidratante.

Cada cuánto preparar este exfoliante casero

Podés preparar en cantidad y guardarlo en un frasco hermético dentro de la heladera, para poder usarlo más veces a la semana. Lo ideal es que lo realices entre una y tres veces a la semana, según las necesidades de tu piel. Como todo truco natural, es necesario que seas constante para ver resultados.

Por qué estos ingredientes ayudan a combatir la piel de fresa

Por un lado, el café molido y el azúcar ayudan a remover las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel y que muchas veces son las responsables de esos puntitos rojos y la textura irregular. Al masajear, también favorecen la circulación, lo que mejora visiblemente el aspecto de la piel.

Pero la clave está en que no se queda solo en exfoliar. A diferencia de otros productos más agresivos, esta mezcla suma ingredientes que calman y reparan. La miel tiene propiedades humectantes y antibacterianas, lo que ayuda a mantener la piel hidratada y a prevenir irritaciones después de la depilación.

El aceite, ya sea de oliva o de coco, termina de sellar la hidratación y aporta suavidad. Esto es fundamental, porque muchas veces la piel de fresa aparece o empeora cuando la piel está seca o muy sensible. Por eso es tan importante hidratarla correctamente.