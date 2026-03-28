Chau frizz: receta de mascarilla casera para un pelo perfecto en los días de humedad.

Hay una receta de mascarilla casera para el cabello que es ideal para hacértela en esos días de mucha humedad, cuando el pelo se infla y se reseca mucho más de lo normal, dando lugar al frizz.

No es necesario gastar una gran cantidad de dinero en productos caros. Afortunadamente, hay muchos trucos caseros para el cuidado del cabello que podés hacer en casa vos misma con ingredientes que seguramente tenés.

Este truco se hace a base de agua y maicena. Gracias a sus propiedades, la maicena te deja el pelo mucho más suave, hidratado y controlado, sellando las puntas abiertas. También es fundamental añadirle acondicionador y un aceite para el cabello.

El truco fue compartido por Karly, creadora de contenido de belleza, quien comparte sus mejores trucos para el cuidado del cabello.

Receta de mascarilla casera para evitar el frizz e hidratar el cabello

Ingredientes

Agua (cantidad necesaria, aproximadamente 3/4 de olla)

Maicena (2 o 3 cucharaditas)

Acondicionador (el que sea, cantidad generosa)

Aceite para puntas (puede ser para pelo, de coco, de argán o el que sea)

Preparación