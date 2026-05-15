Izquierdista Cepeda mantiene liderazgo para primera vuelta presidencial en Colombia, pero perdería balotaje: encuesta

FOTO DE ARCHIVO. El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del Pacto Histórico, habla durante un acto de campaña

El ​candidato del movimiento de izquierda Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto para la primera ‌vuelta de las elecciones ‌presidenciales de Colombia, pero perdería en un balotaje frente al candidato de derecha Abelardo De La Espriella, reveló el viernes una encuesta de AtlasIntel.

La encuesta publicada por la revista Semana incluyó 5.039 entrevistas presenciales realizadas entre el 9 y el 14 de mayo, con un margen de error ​de ±1%.

Para la primera ⁠vuelta, Cepeda alcanzó un 37,6% de la intención de ‌voto, seguido por el empresario de derecha De ⁠La Espriella con un 32,9%, y ⁠la candidata del derechista y opositor partido Centro Democrático, Paloma Valencia, con un 16,7%.

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En una eventual segunda vuelta entre Cepeda ⁠y De La Espriella, el abogado y empresario ​de derecha obtendría un 44% frente a ‌un 40,4% del político de ‌izquierda.

En un balotaje entre Cepeda y Valencia, el candidato ⁠del Pacto Histórico alcanzaría un 39,2% y la política del Centro Democrático un 40,6%.

Cepeda promete la continuidad del denominado "gobierno del cambio" que inició el actual presidente Gustavo Petro y ​la profundización ‌de reformas sociales para reducir la pobreza y la inequidad, además de la búsqueda de la paz con los grupos armados ilegales a través de negociaciones.

De La Espriella propone mano dura contra los ⁠grupos armados ilegales, el narcotráfico y el crimen, acabar con las negociaciones con los grupos armados, así como la reactivación de la economía con incentivos a la inversión privada y a los empresarios, además de la reactivación del sector minero energético.

Valencia promete aumentar el número de efectivos de las Fuerzas Militares y ‌de la Policía Nacional para recuperar la seguridad, lanzar una ofensiva contra las guerrillas y las bandas criminales, impulsar la creación de empresas y la inversión, además de reducir el tamaño del Estado.

Los colombianos irán a las urnas el 31 ‌de mayo para elegir al sucesor de Petro, que concluirá en agosto su mandato de cuatro años.

En caso de que ninguno de ‌los candidatos ⁠obtenga más de la mitad de los votos válidos, se deberá realizar una segunda vuelta el ​21 de junio entre los dos más votados, como lo pronostican las encuestas.

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la elección presidencial.

Con información de Reuters