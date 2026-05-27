¿Habrá temporada 6 de "The Boys" en Prime Video? Todo lo que se sabe

"The Boys" cierra su quinta temporada. (Crédito de foto: Prime Video)

La exitosa serie The Boys, disponible en Prime Video, se consolidó como uno de los fenómenos más grandes de la televisión actual gracias a su enfoque oscuro y satírico del género de superhéroes. Basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, la historia se ambienta en un mundo donde los individuos con superpoderes son administrados por la corporación multimillonaria Vought International.

Lejos de ser héroes desinteresados, la mayoría abusa de sus habilidades, se comporta de manera narcisista y oculta oscuros secretos tras una fachada de celebridades perfectas. Ante ellos se encuentra un grupo de humanos sin poderes, liderados por el implacable Billy Butcher y el cauteloso Hughie Campbell, quienes se unen con el único objetivo de exponer la verdad sobre estos superpoderosos con tintes de villanos. La serie ya tiene cinco temporadas estrenadas y una serie spin-off.

¿Habrá temporada 6 de The Boys?

La realidad es que no. La producción cerró definitivamente su historia principal con el lanzamiento de su quinta temporada en mayo de 2026. Desde que se anunció el desarrollo de esta última entrega, el creador y showrunner Eric Kripke dejó en claro que la meta siempre fue estructurar el relato para que concluyera tras cinco temporadas.

De este modo, los caóticos arcos argumentales de Butcher y el perturbador Homelander alcanzaron su desenlace definitivo. Hubo algunas pérdidas en esta última temporada y con eso cerró la historia principal de los protagonistas. La serie evitó estirar la trama y aseguró que la guerra central terminara en el punto más alto de su tensión narrativa.

Butcher y Homelander se enfrentan en "The Boys". (Crédito de foto: Prime Video)

El futuro de la franquicia y sus "spin-offs"

A pesar del final de la serie central que sería The Boys, el universo de Vought sigue expandiéndose en Prime Video. El primer gran éxito derivado fue Gen V, un spin-off centrado en una universidad exclusiva para jóvenes con superpoderes que exploró las consecuencias del Compuesto V desde una perspectiva juvenil y competitiva. Luego de esto, Prime Video ya se alista para su próxima gran apuesta con la franquicia.

Se trata de Vought Rising, una precuela ambientada en la década de 1950 que funcionará como una historia de origen sobre los oscuros inicios de la corporación. Esta nueva producción estará protagonizada por Jensen Ackles en su regreso como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront, cuyo primer tráiler oficial ya fue presentado. Asimismo, otros proyectos de expansión como The Boys: México continúan en fase de desarrollo, pero ya se sabe que será producido por Gael García Bernal y Diego Luna.