Estrenos de Prime Video en abril 2026: las mejores series y películas que llegan

24 de abril – Half Man. Ese mismo día también se estrena Half Man, una producción que se inclina más hacia el drama con tintes psicológicos. La serie explora la identidad, los conflictos internos y las dualidades del protagonista, en una narrativa que mezcla lo íntimo con lo inquietante. Con un enfoque más introspectivo, apunta a un público que busca historias más densas y reflexivas.

29 de abril – La casa de los espíritus. El cierre del mes llega con una de las apuestas más ambiciosas: la adaptación de la novela de Isabel Allende. La serie sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, atravesando conflictos políticos y sociales en América Latina. Con una narrativa épica, promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año.