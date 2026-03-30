Estrenos de Prime Video en abril 2026: las mejores series y películas que llegan

El catálogo de Prime Video se renueva en abril de 2026 con una combinación de grandes regresos, producciones originales y apuestas internacionales. Con propuestas que van desde la sátira de superhéroes hasta el drama latinoamericano, la plataforma apuesta por un mes con fuerte contenido en historias.
Estrenos de Prime Video en abril
- 8 de abril – The Boys (temporada 5). El plato fuerte del mes es la quinta y última temporada de The Boys. Conocida por su humor ácido y su mirada crítica sobre los superhéroes, promete un cierre explosivo con un mundo completamente dominado por Patriota. Con violencia, sátira social y giros inesperados, esta despedida apunta a ser una de las más impactantes del año.
- 15 de abril – Balls Up. La comedia protagonizada por Mark Wahlberg mezcla humor descontrolado y acción. La historia sigue a dos ejecutivos que, tras un viaje caótico vinculado al Mundial de fútbol, quedan envueltos en problemas internacionales. Es una propuesta liviana, sin mayores pretensiones.
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16 de abril – Fist of the North Star. El clásico del anime se suma al catálogo como una incorporación destacada para los fans del género. Con su estética posapocalíptica y su historia de venganza, esta obra es un referente dentro de la animación japonesa.
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22 de abril – Historial delictivo (temporada 2) y Bandidos de hoy (temporada 2). Dos continuaciones de series que buscan consolidar su lugar en la plataforma. Ambas producciones apuestan por el thriller y el drama criminal, con nuevas tramas que profundizan en conflictos personales y casos cada vez más complejos.
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24 de abril – Cochinas. Una serie que combina comedia y crítica social con una mirada irreverente. La historia pone el foco en personajes femeninos que desafían normas y estereotipos, con situaciones incómodas, humor filoso y un tono provocador. Es una apuesta fresca que busca destacarse por su identidad y su estilo descontracturado.
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24 de abril – Half Man. Ese mismo día también se estrena Half Man, una producción que se inclina más hacia el drama con tintes psicológicos. La serie explora la identidad, los conflictos internos y las dualidades del protagonista, en una narrativa que mezcla lo íntimo con lo inquietante. Con un enfoque más introspectivo, apunta a un público que busca historias más densas y reflexivas.
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29 de abril – La casa de los espíritus. El cierre del mes llega con una de las apuestas más ambiciosas: la adaptación de la novela de Isabel Allende. La serie sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, atravesando conflictos políticos y sociales en América Latina. Con una narrativa épica, promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año.