Tiene 5 episodios: Netflix estrenó la miniserie sobre la Chernóbil de Brasil y es furor

La historia se sitúa en 1987, en la ciudad de Goiânia, Brasil, cuando dos recolectores encuentran en un hospital abandonado una cápsula de radioterapia que contenía cesio-137, un material altamente radiactivo.

Netflix sumó a su catálogo de producciones Emergencia Radioactiva, la miniserie brasileña basado en hechos reales que reconstruye uno de los episodios más impactantes de contaminación radiactiva en América Latina.

Estrenada el 18 de marzo, la catalogada como la "Chernóbil" de la región se posiciona como un thriller de tono realista que combina elementos científicos con una fuerte carga humana.

Protagonizada por Ariclenes Barroso, Bella Camero y Claudio Jaborandy, Emergencia Radioactiva suma en IMDb una puntuación de 7,7 sobre 10, además de liderar en la categoría de popularidad.

¿De qué se trata Emergencia Radioactiva?

La historia se sitúa en 1987, en la ciudad de Goiânia, Brasil, cuando dos recolectores encuentran en un hospital abandonado una cápsula de radioterapia que contenía cesio-137, un material altamente radiactivo. Sin conocer el peligro, la manipulan y la venden como chatarra, lo que desencadena una cadena de contagios que afecta a cientos de personas. A partir de ese hecho, la serie sigue la carrera contrarreloj de médicos, físicos y autoridades para identificar el origen del problema y evitar una catástrofe mayor.

Lejos de la ciencia ficción, Emergencia Radioactiva se apoya en un caso real considerado el mayor accidente radiológico ocurrido fuera de una planta nuclear. La propagación del material contaminante no solo genera consecuencias sanitarias, sino también un clima de miedo, desinformación y caos social. En ese contexto, la narrativa pone el foco en las decisiones humanas, los errores institucionales y el impacto en las víctimas.

Creada por Gustavo Lipsztein, la miniserie, compuesta por cinco episodios, apuesta por una reconstrucción detallada de la época, con énfasis en el contexto social y político de Brasil en los años 80, así como en los procedimientos científicos utilizados para detectar y contener la radiación.

Ficha técnica de Emergencia Radioactiva