Cuenta DNI: los descuentos que hay para el martes 12 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI volvió a actualizar su batería de descuentos para mayo de 2026 y sumó beneficios que alcanzan supermercados, comercios de cercanía, librerías y ferias bonaerenses.

La aplicación del Banco Provincia, que ya supera millones de usuarios activos en territorio bonaerense, busca sostener el consumo interno con reintegros semanales y promociones. Según cálculos oficiales, una persona que aprovecha todos los descuentos disponibles puede ahorrar cerca de $150 mil mensuales, sin contar promociones sin tope en algunos rubros.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden usar el martes 12 de mayo

Este martes 12 de mayo habrá promociones activas orientadas a supermercados, almacenes y librerías.

Uno de los beneficios más utilizados seguirá siendo el descuento en comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías: habrá un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos de $25.000.

También continuarán las promociones en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000 por persona. El beneficio se alcanza con compras por $15.000.

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Para quienes realizan compras educativas, las librerías de texto mantendrán un 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro, uno de los beneficios más valorados por familias y estudiantes en el contexto de aumento sostenido de útiles y materiales escolares.

Supermercados y mayoristas: cuáles tienen descuentos de Cuenta DNI este martes

El martes 12 de mayo también habrá promociones específicas en supermercados adheridos del interior bonaerense. Cuenta DNI ofrecerá un 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por cuenta. El beneficio se activa a partir de tickets de $30.000.

Entre las cadenas adheridas aparecen 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía.

Otro de los descuentos destacados será el de Nini Mayorista, que ofrecerá un 15% de descuento los martes, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por persona y por día, uno de los beneficios más altos del programa durante mayo.

Además, seguirán vigentes los descuentos generales en supermercados como Día, que mantiene un 10% de descuento los lunes sin tope de reintegro, y las promociones semanales de cadenas como Carrefour, La Anónima, Toledo, Josimar y Chango Más en días específicos.

La novedad de mayo: vuelven las cuotas sin interés con Cuenta DNI

La principal novedad del mes es el regreso del beneficio de hasta tres cuotas sin interés al pagar con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI mediante tecnología NFC y pagos sin contacto. El beneficio estará disponible de lunes a domingo en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.