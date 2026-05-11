Starmer promete demostrar que los escépticos se equivocan y mantenerse en el poder

El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia un discurso en un acto del Partido Laborista en Londres, Reino Unido

Por Andrew MacAskill ​y Elizabeth Piper

LONDRES, 11 mayo (Reuters) - El primer ministro Keir Starmer intentó sofocar el lunes ‌una rebelión cada vez ‌mayor en su partido afirmando que demostraría que los escépticos se equivocaban y que se mantendría en el poder para evitar sumir a Reino Unido en una nueva crisis política.

Un número cada vez mayor de diputados laboristas se ha ​vuelto contra ⁠Starmer después de que su partido obtuviera la ‌semana pasada los peores resultados en ⁠unas elecciones locales para ⁠un partido en el poder en más de tres décadas, lo que llevó a un exministro adjunto ⁠a amenazar con convocar una contienda por ​el liderazgo si no ofrece un ‌cambio radical.

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Starmer intentó demostrar ‌que había entendido el mensaje, afirmando en un ⁠apasionado discurso que "los cambios graduales no bastarán" en un país que ha sufrido dos décadas de estancamiento económico y crecientes tensiones sociales.

"Sé ​que la ‌gente está frustrada por la situación de Reino Unido. Frustrada por la política, y algunas personas frustradas conmigo", dijo en un discurso en Londres. "Sé que tengo a ⁠quienes dudan de mí y sé que tengo que demostrarles que se equivocan. Y lo haré".

Starmer obtuvo en 2024 una de las mayorías parlamentarias más amplias de la historia moderna británica con promesas de impulsar la economía, reducir la inmigración ilegal y ‌acortar las listas de espera en el servicio sanitario público.

Sin embargo, los avances se han visto obstaculizados por giros de 180 grados en las políticas, la percepción entre algunos miembros de su partido ‌de que no está dispuesto a tomar decisiones difíciles y una serie de escándalos políticos, lo que ha ‌contribuido a ⁠que su índice de aprobación sea uno de los más bajos de ​cualquier primer ministro británico.

Con información de Reuters