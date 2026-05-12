Los incendios a nivel mundial alcanzan niveles récord ante olas de calor "sin precedentes"

FOTO DE ARCHIVO: Incendios forestales en zonas montañosas de Otsuchi.

​El cambio climático ha provocado este año una serie de incendios sin precedentes en África, Asia y otras regiones, y se prevé que la ‌situación empeore a medida que se ‌acerque el verano en el hemisferio norte y se manifiesten los fenómenos meteorológicos asociados al Niño, advirtieron los científicos el martes.

Los incendios entre enero y abril ya han causado daños sin precedentes, arrasando más de 150 millones de hectáreas de terreno, un 20% más que el récord anterior, según datos recopilados por World Weather Attribution, un grupo de investigación que estudia el papel que desempeña el calentamiento ​global en los fenómenos meteorológicos ⁠extremos.

Los investigadores afirmaron que este año podrían batirse récords de temperatura, lo ‌que provocaría sequías generalizadas, además de incendios, y que el impacto ⁠del cambio climático provocado por el ser humano ⁠se vería agravado por un efecto "el Niño" especialmente fuerte.

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"Aunque en muchas partes del mundo la temporada mundial de incendios aún no ha alcanzado su punto álgido, este rápido ⁠comienzo, junto con el Niño previsto, significa que nos enfrentamos a ​un año especialmente grave", dijo Theodore Keeping, experto en incendios ‌forestales del Imperial College de Londres y ‌miembro del grupo WWA.

Hasta la fecha, este año se han quemado en ⁠África hasta 85 millones de hectáreas de tierra, un 23% más que el récord anterior de 69 millones de hectáreas, señaló.

La inusual intensidad de los incendios en África se debe a los rápidos cambios de condiciones extremadamente húmedas a extremadamente secas, ​explicó.

Las abundantes ‌lluvias produjeron más pastos durante la anterior temporada de crecimiento, lo que generó una gran cantidad de combustible que ha alimentado los incendios de la sabana provocados por la sequía y el calor de los últimos meses.

EL NIÑO

Los incendios en Asia han arrasado hasta 44 millones de ⁠hectáreas de tierra en lo que va de año, casi un 40 % más que el anterior año récord de 2014, siendo India, Myanmar, Tailandia, Laos y China los países más afectados, señaló Keeping.

Advirtió de que el riesgo de incendios forestales podría agravarse a finales de este año, ya que el Niño aumenta la probabilidad de que se produzcan olas de calor y sequías severas en Australia, Canadá, Estados Unidos y la selva amazónica.

"La ‌probabilidad de que se produzcan incendios extremos y devastadores podría ser la más alta que hayamos visto en la historia reciente si se desarrolla un fenómeno del Niño intenso", afirmó.

Se espera que las condiciones meteorológicas del Niño, causadas por el calentamiento de las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico, comiencen en mayo, ‌según informó el mes pasado la Organización Meteorológica Mundial.

Podría provocar sequías en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia, así como inundaciones en otras regiones, y podría hacer subir ‌las temperaturas, advirtió la ⁠agencia de la ONU.

"Si se produce un fenómeno del Niño intenso este año, existe un grave riesgo de que el efecto del ​cambio climático y del Niño (...) dé lugar a fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes", dijo Friederike Otto, científica climática del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution.

Con información de Reuters