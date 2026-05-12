UE prepara normas para proteger a niños y jóvenes de las redes sociales

FOTO DE ARCHIVO: Las aplicaciones Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit se muestran en un teléfono móvil

​La Unión Europea está trabajando en una normativa para regular los modelos ‌de negocio de ‌las redes sociales con el fin de proteger a los niños y los jóvenes, según dijo el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los numerosos daños causados a los ​niños y jóvenes ⁠por la exposición a las redes ‌sociales no son casualidad, "sino el resultado ⁠de modelos de negocio ⁠que tratan la atención de nuestros hijos como una mercancía", dijo en un discurso ⁠pronunciado en Copenhague.

Añadió que la UE ​está apuntando específicamente a TikTok, ‌X y Meta Platforms, ‌propietaria de Instagram y Facebook.

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"Estamos tomando medidas ⁠contra TikTok y su diseño adictivo, el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones push. Lo mismo se ​aplica ‌a Meta, porque creemos que Instagram y Facebook no están haciendo cumplir su propia edad mínima de 13 años", afirmó.

La Comisión también ha iniciado ⁠un procedimiento contra la red social X por el uso de su herramienta de inteligencia artificial Grok para crear imágenes sexuales de mujeres y niños.

Este año, la Comisión se centrará en "prácticas de diseño adictivas y perjudiciales", ‌como "la captación de la atención, los contratos complejos y las trampas de suscripción", dijo.

Von der Leyen también abogó por normas estrictas que prohíban el acceso a las redes sociales ‌a los adolescentes menores de una determinada edad.

"La cuestión no es si los jóvenes deben ‌tener acceso ⁠a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales ​deben tener acceso a los jóvenes", afirmó.

Con información de Reuters