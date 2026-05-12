UE prepara normas para proteger a niños y jóvenes de las redes sociales

La Unión Europea está trabajando en una normativa para regular los modelos de negocio de las redes sociales con el fin de proteger a los niños y los jóvenes, según dijo el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los numerosos daños causados a los niños y jóvenes por la exposición a las redes sociales no son casualidad, "sino el resultado de modelos de negocio que tratan la atención de nuestros hijos como una mercancía", dijo en un discurso pronunciado en Copenhague.
Añadió que la UE está apuntando específicamente a TikTok, X y Meta Platforms, propietaria de Instagram y Facebook.
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"Estamos tomando medidas contra TikTok y su diseño adictivo, el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones push. Lo mismo se aplica a Meta, porque creemos que Instagram y Facebook no están haciendo cumplir su propia edad mínima de 13 años", afirmó.
La Comisión también ha iniciado un procedimiento contra la red social X por el uso de su herramienta de inteligencia artificial Grok para crear imágenes sexuales de mujeres y niños.
Este año, la Comisión se centrará en "prácticas de diseño adictivas y perjudiciales", como "la captación de la atención, los contratos complejos y las trampas de suscripción", dijo.
Von der Leyen también abogó por normas estrictas que prohíban el acceso a las redes sociales a los adolescentes menores de una determinada edad.
"La cuestión no es si los jóvenes deben tener acceso a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales deben tener acceso a los jóvenes", afirmó.
Con información de Reuters