Los 5 jugadores que se van de San Lorenzo tras la eliminación en la Sudamericana

San Lorenzo se despidió de la Copa Sudamericana en la fase de grupos después de la derrota en condición de local ante Deportivo Recoleta de Paraguay y habrá depuración en el plantel. El "Ciclón", que sólo necesitaba un empate para pasar de ronda, cayó en el Nuevo Gasómetro y la victoria de Santos en Brasil por 3 a 0 ante Deportivo Cuenca lo condenó. A raíz de ello y la eliminación temprana en octavos del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, al menos cinco jugadores dejarán la institución para el segundo semestre.

Es que los de Boedo que este domingo 31 de mayo definirán su futuro en cuanto a la dirigencia cuando se lleven a cabo las elecciones afrontarán el Clausura después del Mundial 2026 y en pocos días sabrán si también la Copa Argentina. El próximo miércoles 3 de junio desde las 21.10 se verá las caras con Deportivo Riestra en 16avos de final en otro partido que será determinante. Mientras tanto, Gustavo Álvarez sabrá que habrá futbolistas que se irán del club después del último compromiso.

Los 5 jugadores que se van de San Lorenzo tras la eliminación en la Sudamericana

Jhohan Romaña

El defensor colombiano de 27 años que estuvo en los planes de Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 fue el mejor jugador del plantel durante el primer semestre, es el capitán y líder absoluto de la última línea para el conjunto de Álvarez. Fuerte físicamente en el mano a mano, gana casi todos los duelos y también es muy firme en el juego aéreo. Claro que, la necesidad de vender para recaudar dinero hace que la dirigencia que gane las elecciones pueda sellar la despedida del ex Olimpia que podría llegar a River en el mercado de pases.

Jhohan Romaña se iría de San Lorenzo tras el Mundial 2026

Alexis Cuello

El delantero es una de las figuras del equipo y sería uno de los candidatos a salir antes del comienzo del segundo semestre ante la necesidad de vender. El exhombre de Racing no tendría destino definido para después del "Ciclón", pero anteriormente estuvo en los planes de Boca Juniors y equipos de Brasil que abonarían una suma cercana a los tres millones por el 60% de su pase.

Matías Reali

El volante de 28 años fue uno de los apuntados después de la caída contra River en el Torneo Apertura tras su expulsión en el Estadio Más Monumental tempranamente. Los números en el club tampoco lo acompañan y su ciclo en el club estaría terminado, por lo que no jugaría en el conjunto de Boedo una vez que se reanude el fútbol argentino.

Facundo Altamirano

El arquero suplente tuvo un buen momento bajo los tres palos azulgranas, aunque luego las lesiones y los recurrentes problemas físicos lo fueron sacando de eje de a poco. La irrupción positiva del joven paraguayo Orlando Gill desembocó en que el ex Banfield cediera terreno, por lo que todo indica que se alejará de la Ciudad Deportiva una vez que culmine el Mundial 2026.

Diego Herazo

El delantero de 30 años está relegado con la consideración de Álvarez desde el arribo positivo de Rodrigo Auzmendi. Con Cuello más otras alternativas como Luciano Vietto y los mediapuntas que hay, parece que el "cafetero" no tiene lugar en el equipo y apenas suele aparecer en el banco de los suplentes. Sin la continuidad deseada, "el Romelu Lukaku colombiano" buscaría nuevos horizontes en el próximo mercado de pases.