Estrenos en Pluto TV en junio 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

La plataforma de streaming gratuita Pluto TV ha revelado su grilla de programación para junio de 2026. Con una propuesta diversa y sin suscripciones, el servicio de Paramount redobla su apuesta combinando maratones temáticas, eventos deportivos en vivo y la incorporación de nuevos canales fijos. Este mes, las pantallas se llenarán de adrenalina, nostalgia y emoción con especiales diseñados para celebrar el Mes del Orgullo (Pride) y el Día del Padre, consolidando su liderazgo en el sector del entretenimiento abierto.
Estrenos de series y películas en Pluto TV
Pluto TV Cine Terror
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Del 1 al 7 de junio (Especial House of Horror: La Habitación de los Espíritus): A Haunting in Texas, Lago Fantasma, Fantasmas de guerra, Webcam fantasma, El misterio de Ozarks, The Haunting of Whaley House, El Demonio Entre Nosotros, La presencia, Presencias del más allá, Jessabelle, Eloise, El atrapa sueños, Silent house, No mires, La colonia perdida y Mi mejor amiga está muerta.
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Del 8 al 14 de junio (Especial House of Horror: Monstruos, Criaturas y Zombies): Abraham Lincoln vs Zombies, Pumpkinhead, Criaturas salvajes, Vampira-la cazadora, Vamps: La muerte no existe para el amor, Perros de presa, Zombie Apocalypse, Luna llena, Los hambrientos y Muertos vivos.
Pluto TV Deportes
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Del 1 al 7 de junio: Ahí viene el toro, Estrellas del jaripeo y La liga mexicana de jaripeo profesional.
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Del 8 al 21 de junio: El mejor box de la historia, Los 100 mejores knockouts de la historia, Combate 2023, Combate Americas, PFL Challenger series y PFL Season.
Pluto TV Cine Romance
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19 de junio (Especial Romance Queer): Anchor and Hope, La boda de Jenny, El amor es imperfecto, Romance a tres bandas, I love you Phillip Morris y My Big Gay Italian Wedding.
Pluto TV Cine Comedia
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20 de junio (Especial Risas con Papá): De tal Padre tal Hijo, Cassino Jack, Medidas Desesperadas, Una familia peligrosa, El Matador y Las Voces.
Pluto TV Cine Acción
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21 de junio (Especial Padres en Acción): La Furia De La Montaña, Bajo amenaza, Legado, Sobre la ley, El gran maestro, El ejecutor, El Forastero y Wasabi.
Pluto TV Cine Drama
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26 y 27 de junio (Especial #OrgulloSinMiedo): Boulevard, Cómo te llamas EVA+ CANDELA, No sin ella, En el ritmo de la vida, Todos tenemos un muerto en el placard o un hijo en el closet, Allure, Esteros y Besos escondidos.
Pluto TV Fútbol
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Del 1 al 22 de junio: Los mejores goles de la historia, de la Copa América, de la Champions y de los Mundiales (Cronología y Ranking); Clubland, Football Stars, Football’s Greatest Stage, A goles 2022, Orbital: Londres y Desde las gradas (Pelé, Messi y Maradona).
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Eventos en vivo (Beisbol y Arquería - Del 3 al 28 de junio): Dorados de Chihuahua vs Caliente de Durango, El Águila de Veracruz vs Piratas de Campeche, El Águila de Veracruz vs Guerreros de Oaxaca, Caliente de Durango vs Algodoneros del Unión Laguna, Leones de Yucatán vs Piratas de Campeche, Caliente de Durango vs Olmecas de Tabasco, Guerreros de Oaxaca vs Dorados de Chihuahua, Saraperos de Saltillo vs El Águila de Veracruz, Algodoneros del Unión Laguna vs Bravos de León, Leones de Yucatán vs Tecos de los Dos Laredos, Dorados de Chihuahua vs Piratas de Campeche, Sultanes de Monterrey vs Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana, El Águila de Veracruz vs Tecos de los Dos Laredos, El Águila de Veracruz vs Bravos de León, Olmecas de Tabasco vs Conspiradores de Querétaro, Home Run Derby y World Archery Panamericano Championships Tlaxcala.
Nuevos Canales
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1 de junio: MTV reality Pluto.
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8 de junio: RCN MÁS, Hermanos a la obra, I Shouldn't Be Alive, Survivor México, MasterChef Argentina, MasterChef Colombia, MasterChef México y Mr Bean Animated.