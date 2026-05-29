Estrenos en Pluto TV en junio 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

Del 1 al 22 de junio: Los mejores goles de la historia, de la Copa América, de la Champions y de los Mundiales (Cronología y Ranking); Clubland, Football Stars, Football’s Greatest Stage, A goles 2022, Orbital: Londres y Desde las gradas (Pelé, Messi y Maradona).

Eventos en vivo (Beisbol y Arquería - Del 3 al 28 de junio): Dorados de Chihuahua vs Caliente de Durango, El Águila de Veracruz vs Piratas de Campeche, El Águila de Veracruz vs Guerreros de Oaxaca, Caliente de Durango vs Algodoneros del Unión Laguna, Leones de Yucatán vs Piratas de Campeche, Caliente de Durango vs Olmecas de Tabasco, Guerreros de Oaxaca vs Dorados de Chihuahua, Saraperos de Saltillo vs El Águila de Veracruz, Algodoneros del Unión Laguna vs Bravos de León, Leones de Yucatán vs Tecos de los Dos Laredos, Dorados de Chihuahua vs Piratas de Campeche, Sultanes de Monterrey vs Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana, El Águila de Veracruz vs Tecos de los Dos Laredos, El Águila de Veracruz vs Bravos de León, Olmecas de Tabasco vs Conspiradores de Querétaro, Home Run Derby y World Archery Panamericano Championships Tlaxcala.