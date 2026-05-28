El parque solar El Quemado se convirtió en el primer proyecto RIGI inaugurado en Argentina

La inauguración del Parque Solar El Quemado marcó un hito para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al transformarse en el primer proyecto vinculado al esquema nacional en ser inaugurado oficialmente en Argentina. El emprendimiento, desarrollado por YPF Luz en Mendoza, aparece como uno de los casos de éxito del nuevo régimen impulsado para atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos.

Desde la compañía destacaron que el proyecto busca ampliar la generación de energía renovable y acompañar la demanda creciente de industrias y grandes usuarios.

El desarrollo también consolida el posicionamiento de YPF Luz dentro del mercado energético argentino. La empresa combina generación térmica con proyectos eólicos y solares con operaciones en 8 provincias. El parque El Quemado es el séptimo proyecto renovable desarrollado por la compañía.

Qué implica el RIGI para las inversiones energéticas

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue creado con el objetivo de atraer capitales para proyectos considerados estratégicos en áreas como energía, minería, infraestructura y tecnología.

En el caso del sector energético, la expectativa oficial también está puesta especialmente en desarrollos vinculados al petróleo, el gas y las energías renovables.

Cómo es el Parque Solar El Quemado

El Parque Solar El Quemado está ubicado en Mendoza y fue diseñado para incrementar la generación de energía renovable dentro del sistema eléctrico nacional. El proyecto cuenta con más de 500.000 paneles solares distribuidos sobre una amplia superficie y permitirá abastecer el consumo equivalente de 233.000 hogares.

La obra demandó una inversión de 211 millones de dólares y también generó movimiento económico y empleo durante la etapa de construcción. Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó: "El parque El Quemado responde a la necesidad de nuestros clientes de contar con energía confiable y acorde a las exigencias del mercado. Nos enorgullece ser los primeros en operar bajo el RIGI, impulsando inversiones que transforman la matriz energética. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz, y a todos los proveedores, contratistas y autoridades que aportaron para que este proyecto sea hoy una realidad”.