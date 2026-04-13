Estrellas de Hollywood firman una carta abierta contra el acuerdo entre Paramount y Warner Bros

FOTO DE ARCHIVO: Un semáforo se ve en una calle de la ciudad junto a la torre de agua de Paramount en los estudios Paramount en Hollywood, Los Ángeles

Por Harshita Mary ​Varghese

13 abr (Reuters) - Más de 1.000 cineastas, actores y profesionales del sector firmaron una carta abierta ‌en la que ‌se oponen a la fusión propuesta de Warner Bros Discovery con Paramount Skydance, valorada en 110.000 millones de dólares, y advirtieron que reduciría la competencia y profundizaría la consolidación en el sector de los medios de comunicación de Estados ​Unidos.

Entre los firmantes ⁠de la carta se encontraban actores como ‌Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Mark Ruffalo, ⁠quienes señalaban que la fusión ⁠daría lugar a menos oportunidades para los creadores, presionaría los puestos de trabajo en todo el ecosistema ⁠de la producción, aumentaría los costos ​y reduciría las opciones para el ‌público.

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Paramount y Warner Bros no ‌respondieron de inmediato a las solicitudes de ⁠comentarios.

La carta, publicada el lunes, afirmaba que las anteriores oleadas de consolidación ya han sometido a la industria a una gran presión, reduciendo ​el número ‌de películas producidas y estrenadas y limitando la variedad de historias que reciben financiación y distribución.

La fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros reuniría a dos de ⁠los mayores estudios y catálogos de contenidos de Hollywood, al tiempo que uniría las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max.

Las empresas tienen previsto fusionar sus servicios de streaming en una única plataforma.

"La carta ayuda a movilizar a los opositores al acuerdo y ‌a unirlos bajo una causa común", afirmó Ross Benes, analista sénior de eMarketer. "Pero es poco probable que la carta en sí misma contribuya a que el acuerdo sea rechazado".

Se espera que los reguladores ‌de Estados Unidos y Europa examinen minuciosamente el acuerdo, sopesando su impacto en los consumidores y en la ‌comunidad creativa. ⁠El fiscal general de California, Rob Bonta, ha declarado que el estado está ​investigando la transacción y que será "riguroso" en su revisión.

Con información de Reuters