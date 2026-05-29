China se opone a que cualquier país utilice la libertad de navegación para socavar su soberanía

Ilustración fotográfica con un buque de guerra en miniatura frente a las banderas de China y Taiwán.

China declaró el viernes que se opone con firmeza ‌a cualquier intento ‌por parte de cualquier país de socavar su soberanía y seguridad "con el pretexto de la libertad de navegación", en respuesta al paso de un buque de guerra ​canadiense por ⁠el estrecho de Taiwán.

El HMCS ‌Charlottetown realizó un tránsito ⁠rutinario por el estrecho ⁠de Taiwán el 22 de mayo, que concluyó el 23 de mayo, ⁠según informó el viernes el ​Ministerio de Defensa Nacional ‌de Canadá a ‌Reuters.

China reclama la soberanía sobre Taiwán, ⁠una isla de gobierno democrático, y sobre el estratégico estrecho, a pesar del rechazo de ​Taipéi ‌a dichas reivindicaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, añadió que China respeta los derechos de ⁠navegación de todos los países en virtud del derecho internacional.

"El estrecho de Taiwán es una vía navegable internacional, y todos los países disfrutan del derecho a la libertad de navegación", ‌declaró el Ministerio de Defensa de Taiwán a Reuters.

El ministerio afirmó que "sigue de cerca los acontecimientos relevantes a través de mecanismos conjuntos de ‌inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero no divulga de forma proactiva los movimientos ‌de los ⁠buques militares de las naciones aliadas".

Con información de Reuters