China se opone a que cualquier país utilice la libertad de navegación para socavar su soberanía

China declaró el viernes que se opone con firmeza a cualquier intento por parte de cualquier país de socavar su soberanía y seguridad "con el pretexto de la libertad de navegación", en respuesta al paso de un buque de guerra canadiense por el estrecho de Taiwán.
El HMCS Charlottetown realizó un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán el 22 de mayo, que concluyó el 23 de mayo, según informó el viernes el Ministerio de Defensa Nacional de Canadá a Reuters.
China reclama la soberanía sobre Taiwán, una isla de gobierno democrático, y sobre el estratégico estrecho, a pesar del rechazo de Taipéi a dichas reivindicaciones.
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La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, añadió que China respeta los derechos de navegación de todos los países en virtud del derecho internacional.
"El estrecho de Taiwán es una vía navegable internacional, y todos los países disfrutan del derecho a la libertad de navegación", declaró el Ministerio de Defensa de Taiwán a Reuters.
El ministerio afirmó que "sigue de cerca los acontecimientos relevantes a través de mecanismos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero no divulga de forma proactiva los movimientos de los buques militares de las naciones aliadas".
Con información de Reuters