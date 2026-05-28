Bomberos Voluntarios: preocupación en PBA y pedidos de informe a Nación por el desfinanciamiento al sector

La situación de los Bomberos Voluntarios se pone en debate ya que, desde el Gobierno bonaerense mostraron la “preocupación por el desfinanciamiento de las políticas del sector”. En la reunión del Consejo Federal de Emergencias 2026, el titular de Defensa Civil, Fabián García expresó la “preocupación de la Provincia de Buenos Aires”. Mientras tanto, en la Legislatura provincial el tema también se debatirá.

“Las políticas públicas no pueden sostenerse solo en discursos: requieren decisiones concretas y asignación de recursos para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta”, afirmó. Además se mostró preocupado por el “desmantelamiento de organismos técnicos estratégicos”, especialmente por “el Servicio Meteorológico Nacional, clave para la gestión del riesgo y la protección de la comunidad”.

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En la Cámara de Diputados provincial, la UCR reclamará al gobierno de Milei que transfiera “de manera urgente” los fondos adeudados a los cuarteles de bomberos voluntarios. Desde el bloque de diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical, alertaron que se “está violando la Ley 25.054, que le da operatividad a la asociaciones en cada uno de los municipios”.

Los diputados Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnard presentaron el proyecto y recordaron que la norma nacional de financiamiento establece que “los subsidios deben ser transferidos dentro de los primeros seis meses de cada año, configurando un plazo cierto que otorga previsibilidad al funcionamiento de los cuarteles”. Además advirtieron que la falta de cumplimiento “obliga a los bomberos a endeudarse, a reducir gastos esenciales y/o requerir mayores aportes comunitarios”.

En diálogo con Diputados Bonaerenses, Minnard explicó que “el único financiamiento que reciben los bomberos voluntarios es el que contempla la Ley 25.054, que obliga al Estado a enviar esos fondos y, a fin de año, transferir un remanente de ese mismo subsidio”. “El remanente es el subsidio que no pudieron tomar las sociedades de bomberos voluntarios que no están regularizadas con los papeles al día, personería jurídica, balances, rendiciones y demás. Las que están en esa situación no lo cobran y se hace un fondo con esos montos que se reparte entre los cuarteles que sí están al día”, explicó.

Según expuso la legisladora, en 2025 Milei “nunca envió el remanente”, por lo que en el verano los bomberos voluntarios “funcionaron sin ingresos, hasta que los incendios en la Patagonia generaron que Casa Rosada destine $100 millones para enfrentar el fuego que arrasó el sur del país”. Según esgrimieron los cuarteles, “el monto no llegó a costear todos los gastos necesarios para realizar el trabajo correctamente”.

“Lo que hizo el Gobierno fue informar que daban un subsidio extraordinario, pero era mentira porque se trataba del remanente, lo que les correspondía a esos cuarteles que estaban complicados. Hay muchos que a casi junio no hemos recibido ni el remanente del año pasado ni la cuota de este año. Lo que habían informado extraoficialmente era que iban a recibir las dos cosas juntas”, afirmó la diputada.

“Hoy los cuarteles de bomberos se financian con la venta de bonos, de bienes, empanadas, choripanes, lo que sea. Básicamente compiten con otras instituciones de las localidades que se sostienen por la comunidad, y eso solo para cubrir una porción de gastos corrientes”, contó Minnard. A ello se suma el mantenimiento del cuartel y de las herramientas necesarias para realizar el trabajo, como la renovación de autobombas o el cambio de gomas.