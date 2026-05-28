Cumbia, rock y ska: así nació “La Muchachita”, el nuevo hit de Los Chinchillos del Caribe.

La agrupación puertorriqueña Los Chinchillos del Caribe atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de una intensa gira internacional por distintos países de Latinoamérica, el grupo presenta “La Muchachita”, un explosivo sencillo en colaboración con la legendaria banda panameña Los Rabanes, referentes históricos del rock latino y ganadores del Latin Grammy.

La canción, que fusiona cumbia, rock, ska y sonidos urbanos caribeños, no solo marca una nueva etapa artística para la banda, sino que también los une a la celebración por los 30 años de trayectoria de Los Rabanes, en un espectáculo realizado en el emblemático Coca Cola Music Hall de Puerto Rico.

Con una identidad fresca, bailable y contagiosa, Los Chinchillos del Caribe continúan consolidándose como una de las propuestas emergentes más fuertes de la música tropical urbana.

-¿Cómo nació la colaboración entre Los Chinchillos del Caribe y Los Rabanes para “La Muchachita”?

-Este junte fue gracias a Jowell, del dúo de reggaetón Jowell y Randy, quien nos presentó el año pasado y logró esta unión. Luego se trabajó el tema fusionando ritmos de cumbia y rock con ska, con fines de conquistar Latinoamérica y el Caribe.

-¿Qué representa este single dentro de la evolución musical de Los Chinchillos del Caribe?

-Es un honor y un sueño cumplido poder colaborar con una banda tan legendaria como Los Rabanes, ganadores del Grammy y una gran influencia en nuestra carrera. Sin duda, representa un gran paso para nosotros y otro escalón importante en nuestra evolución musical.

-¿Cómo fue el proceso de fusión entre cumbia, rock y sonidos urbanos en esta canción?

-Fue un proceso divertido, pero no difícil, ya que llevamos tiempo fusionando estos ritmos, al igual que Los Rabanes. Así que todo cayó como anillo al dedo. La química musical se dio de manera muy natural y eso se siente en el resultado final de la canción.

-¿Qué significa para ustedes celebrar los 30 años de Los Rabanes con este lanzamiento?

-Es una meta cumplida formar parte de esta gran celebración junto a Los Rabanes y otros grandes colegas de la música latina, entre ellos La Mosca y Lennox, del dúo Zion y Lennox. Todo se llevó a cabo en una tarima muy importante en Puerto Rico como el Coca Cola Music Hall, así que fue una experiencia inolvidable para nosotros.

Así suena "La Muchachita", la colaboración entre Los Chinchillos del Caribe y Los Rabanes

“La Muchachita” se presenta como mucho más que un sencillo veraniego. Con producción de Shadow, Rayo y Toxik, el tema apuesta por un sonido moderno sin perder la esencia tropical y caribeña que caracteriza a Los Chinchillos del Caribe. La canción revive el clásico “flechazo” a primera vista con una vibra fresca, pícara y altamente bailable.

Actualmente, la agrupación forma parte del sello Well Done Music, liderado por Jowell, reforzando así una plataforma sólida dentro de la industria musical urbana. El grupo ya venía ganando notoriedad gracias a canciones como “Pa’ Que La Bailes” y “No Me Pueden Parar”, esta última junto al propio Jowell.

Por su parte, Los Rabanes, integrados por Emilio Regueira, Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas, continúan celebrando una carrera histórica marcada por clásicos como “My Commanding Wife”, “Perfidia”, “Bam Bam”, “Señorita a Mi Me Gusta Su Style”, “La Máskara” y “La Vida”, canciones que los posicionaron como una de las bandas más influyentes del rock latino y ska en español.