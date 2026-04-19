Bomberos de Corrientes cargaron contra Milei por la falta de recursos: "Profunda preocupación"

En medio del destrato que reciben los trabajadores por parte del gobierno de Javier Milei, la Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios manifestó su "profunda preocupación" ante la falta de regularidad en la transferencia de recursos nacionales. Según la entidad, la situación somete al sistema provincial a un escenario de presión creciente que afecta directamente la operatividad de los cuarteles.

El reclamo se centra en la ejecución de la Ley Nacional 25.054, la cual establece fondos con asignación específica para el sostenimiento de los bomberos en todo el país. Desde la Federación, presidida por Gustavo Javier Zandona, señalaron que la falta de ejecución de aportes "impacta directamente en la operatividad".

El comunicado emitido por la entidad advirtió que la desfinanciación se convirtió en una realidad crítica. Actualmente, la falta de fondos impacta directamente en la infraestructura de emergencia, donde las unidades operativas se encuentran obsoletas. Camiones y vehículos de respuesta continúan en servicio activo a pesar de haber superado ampliamente su vida útil recomendable, lo que pone en riesgo tanto la efectividad de los operativos como la seguridad de quienes los tripulan.

A esta precariedad técnica se suma la asfixia económica provocada por el contexto de crisis. Los cuarteles enfrentan serias dificultades para cubrir costos operativos básicos, desde el combustible hasta el mantenimiento preventivo. Esta situación se agrava con la imposibilidad de renovar el equipamiento de protección personal, un insumo vital que no está siendo reemplazado en los tiempos y formas necesarios para garantizar la integridad física de los bomberos durante sus intervenciones.

En enero pasado, el Ministerio de Seguridad resolvió otorgar más de $129.000 millones en subsidios al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, orientados a fortalecer el funcionamiento institucional, la formación del personal y la respuesta ante situaciones de desastre. Traspasado a la cotización del tipo de cambio, el monto representa menos del 1% de la emisión de deuda por 11 mil millones de dólares que realizó el Gobierno a comienzos del 2026.

Bomberos de Corrientes garantizaron el servicio, pero piden respuestas

Pese al crítico diagnóstico, desde la Federación aclararon que el servicio a la comunidad no se verá interrumpido, aunque subrayaron que el esfuerzo de los voluntarios "no puede sostenerse indefinidamente sin el acompañamiento que corresponde".

La dirigencia aseguró haber agotado las instancias de diálogo y presentaciones formales ante los organismos competentes, trabajando en conjunto con otras federaciones del país. Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, decidieron llevar el reclamo a la esfera pública para exhortar a las autoridades a normalizar la situación de manera "urgente".

El conflicto queda planteado en términos de seguridad pública, a la espera de que los mecanismos de transferencia se regularicen antes de que la operatividad de los cuarteles correntinos llegue a un punto de no retorno.