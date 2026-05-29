YPF Luz acelera su expansión renovable con proyectos solares y eólicos en diferentes provincias argentinas

YPF Luz es la compañía de generación eléctrica de YPF y uno de los actores centrales en el desarrollo energético de Argentina. La empresa nació en 2013 con el objetivo de ampliar la participación de la petrolera estatal en el mercado eléctrico y, al mismo tiempo, avanzar en proyectos vinculados a las energías renovables.

Actualmente, la firma combina generación térmica, principalmente a partir de gas natural, con parques eólicos y solares distribuidos en ocho provincias, que demuestran su liderazgo federal. Con una capacidad instalada que supera los 3,8 GW, YPF Luz produce cerca del 10% de la energía eléctrica argentina y se consolidó como uno de los principales generadores privados del sistema energético nacional.

A través de parques eólicos en Chubut, Córdoba, Buenos Aires y Santa Cruz, además de parques solares en San Juan y Mendoza, YPF Luz se posicionó como una de las compañías líderes en el abastecimiento de energía renovable para industrias y grandes usuarios.

Además de incrementar la generación renovable y térmica, la empresa trabaja en iniciativas vinculadas al almacenamiento energético, y nuevos desarrollos tecnológicos para el abastecimiento de energía en un contexto de expansión productiva e industrial.

Inauguración del Parque Solar El Quemado

En ese marco, YPF Luz inauguró recientemente el Parque Solar El Quemado, uno de los proyectos fotovoltaicos más importantes del país, siendo el primer proyecto aprobado e inaugurado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El parque está ubicado en Las Heras, Provincia de Mendoza y cuenta con más de quinientos mil paneles solares distribuidos en una superficie de más de 620 hectáreas. Según destacaron desde la empresa, el proyecto permitirá abastecer el consumo equivalente de más de doscientos mil hogares.

Con una inversión de USD 211 millones, El Quemado es el primer proyecto en entrar en operación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La energía se comercializa a industrias, empresas y distribuidoras de todo el país a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER). El parque comenzó a operar por etapas: entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se pusieron en operación los primeros 200 MW, mientras la última etapa de 105MW está recibiendo las pruebas técnicas finales para obtener su habilitación comercial.

Con la puesta en marcha de El Quemado, la compañía continúa consolidando su perfil como una de las empresas más importantes de generación eléctrica de Argentina.