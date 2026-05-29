Cuál es el aguinaldo mínimo de las jubilaciones de ANSES en junio 2026

ANSES: jubilados con aumento en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 los jubilados y pensionados volverán a cobrar con aumento, medio aguinaldo y bono extraordinario. En ese contexto, el haber mínimo previsional tendrá una suba por movilidad y el Sueldo Anual Complementario (SAC) volverá a convertirse en uno de los ingresos más importantes del semestre para millones de beneficiarios.

El aumento de junio surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC. Con esa actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.317,99.

Sobre ese monto se calcula el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Debido a que el SAC equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio, el aguinaldo mínimo estimado será de $201.658,99 para quienes cobran la jubilación mínima. De esta manera, los ingresos de junio para jubilados de ANSES quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo estimado: $201.658,99

Total aproximado a cobrar en junio: $674.976,98

El bono extraordinario continuará siendo de $70.000 y seguirá destinado principalmente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Sin embargo, ANSES aclaró que ese refuerzo no forma parte del cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un pago extraordinario y no remunerativo.

Prestaciones ANSES con aumento

Además de la jubilación mínima, en junio también tendrán actualización otras prestaciones previsionales:

Jubilación máxima: alrededor de $2.715.000

PUAM: cerca de $322.780

Pensiones No Contributivas: aproximadamente $282.432

En cuanto al calendario de pagos, ANSES informó que los jubilados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de junio, según la terminación del DNI. Los beneficiarios con ingresos superiores al haber mínimo cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.

Aumento de prestaciones para jubilados

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en junio

El primer tramo del calendario corresponde a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), que comenzarán a cobrar desde el lunes 8 de junio.

Las fechas quedaron definidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

En todos los casos, el pago incluirá el haber mensual y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.