Al rechazar la guerra justa, el papa León pone fin al "permiso" católico para los conflictos

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador coloca ejemplares de "Magnifica humanitas", la primera encíclica del papa León XIV, centrada en el auge de la inteligencia artificial, frente al Aula Pablo VI, tras la presentación de la encíclica, en Ciudad del Vatican

El papa León XIV repudió esta semana una importante enseñanza utilizada por la Iglesia católica al menos desde el siglo V para evaluar cuándo los países ‌podrían estar justificados al librar guerras, ‌en una medida que, según expertos, podría tener un impacto de largo alcance para las potencias mundiales.

El rechazo de la doctrina llegó en el primer gran documento del papa, publicado el lunes, en el que también instó a regular a escala global los sistemas de inteligencia artificial y formuló la disculpa más clara hasta ahora por el papel histórico de la Iglesia católica en el apoyo a la esclavitud transatlántica.

"La teoría de la 'guerra justa', que con ​demasiada frecuencia se ha utilizado ⁠para justificar cualquier tipo de guerra, está ahora obsoleta", escribió León en la encíclica, ‌titulada "Magnifica Humanitas" (Humanidad magnífica).

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"La humanidad posee herramientas mucho más eficaces y capaces para ⁠promover la vida humana y resolver conflictos, como el ⁠diálogo, la diplomacia y el perdón", dijo.

El cardenal de Chicago Blase Cupich, un estrecho aliado de León que estuvo en el Vaticano para la presentación del texto el lunes, dijo a ⁠Reuters que al papa le preocupa cómo la teoría ha sido utilizada por líderes ​mundiales para justificar la decisión de ir a la guerra.

"Tenemos ‌que dejar claro que la teoría de la ‌guerra justa siempre estuvo concebida como una restricción, no como un permiso, que lamentablemente ⁠algunos están usando mal para justificar sus decisiones de ir a la guerra en lugar de buscar los caminos de la paz", dijo Cupich.

LA "GUERRA JUSTA", INVOCADA POR EL VICEPRESIDENTE DE EEUU VANCE

León, que ha adoptado un tono más enérgico en los últimos meses y ha provocado ​la ira ‌del presidente estadounidense Donald Trump tras criticar la guerra de Irán, deploró en su texto la cantidad de guerras que sacuden el mundo y advirtió que las ganancias de la industria armamentística eran una fuerza impulsora detrás de los conflictos.

La teoría de la guerra justa, que en general sostiene que las guerras solo ⁠deberían librarse para defenderse de una agresión, ha sido invocada por funcionarios del Gobierno de Trump, incluido el vicepresidente J. D. Vance, católico, para defender la guerra en Irán.

En abril, después de que la cuenta oficial del papa en la red social X publicara que Dios "nunca está del lado de quienes alguna vez empuñaron la espada", Vance mencionó la teoría de la guerra justa en un acto en el estado de Georgia e instó al papa "a tener cuidado cuando habla de cuestiones ‌de teología".

Anna Rowlands, académica británica que participó en la presentación vaticana del documento del papa el lunes, dijo a Reuters que León está expresando preocupación por "una nueva era de conflictos cambiantes, ahora cada vez más impulsados por la tecnología".

"Es una declaración contundente sobre la necesidad de situar (la teoría de la guerra justa) en un contexto amplio y renovado de criterios para construir la paz ‌y resolver conflictos", dijo sobre la afirmación del papa de que la teoría está obsoleta.

La teoría de la guerra justa fue articulada por primera vez por Agustín de Hipona, una figura central de la ‌Iglesia primitiva que León ⁠ha dicho que lo inspiró a hacerse sacerdote. El papa es miembro de la orden religiosa agustiniana, fundada sobre las enseñanzas del santo.

Agustín, que ​murió en el año 430, propuso criterios específicos para evaluar si una guerra podía considerarse justa. Dijo que las guerras sólo debían librarse con la intención de restaurar un estado de paz y nunca por deseo de crueldad.

Con información de Reuters