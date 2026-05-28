Malvinas: el documento que da un vuelco al reclamo de soberanía

La explotación ilegal del petróleo en el yacimiento “Sea Lion”, en Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas, va a duplicar el PBI del archipiélago, convirtiendo al enclave colonial en un Estado petrolero y aumentando su relevancia estratégica. El proyecto de las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper (Gran Bretaña) dejó atrás la fase preparatoria y ya es un hecho. Se trata de un cambio con profundas implicancias para los reclamos de soberanía sobre el Atlántico sur, que fortalece el control hemisférico de los Estados Unidos y que sucede bajo las narices del gobierno argentino, que no reacciona.

Las novedades surgen de un documento al que tuvo acceso El Destape, bajo el número de orden 57/26 remitido por el director del departamento de Recursos Minerales al Consejo Ejecutivo del gobierno ilegítimo de las islas, fechado el 24 de marzo. Se trata de un asunto casi burocrático: el pedido de autorización para crear cuatro nuevos cargos en ese área, contratar expertos que no viven en las Islas (y proveerles de vivienda) y reconvertir un edificio para que funcione ese equipo, que tiene previsto seguir ampliándose. Pero algunos datos que figuran entre líneas lo convierten en el testimonio clave que da cuenta de un cambio tectónico.

El pasaje más importante aparece perdido en la mitad del informe. Para justificar el pedido de fondos, el documento sostiene que el yacimiento Sea Lion “por sí mismo va prácticamente a duplicar el PBI de las islas” y que “reemplazará a la pesca como la mayor contribución para su economía”. Eso lo cambia todo. Las Malvinas pasan a ser productoras de petróleo y, por lo tanto, autosustentables. Su viabilidad ya no dependerá de costosas erogaciones solventadas por los impuestos del súbdito británico en la metrópolis. Ese factor fue, durante mucho tiempo, la hipótesis principal de qué obligaría a Londres a sentarse a negociar. Ya no existe más.

Históricamente el reclamo argentino por la soberanía del Atlántico Sur giró en torno a la idea de que las islas eran un enclave estratégicamente valioso pero inviable, como una posta de avanzada de un imperio lejano. La novedad, en el marco de los cambios geopolíticos que atravesamos, transforma radicalmente el escenario. Algo que la Argentina deberá atender en forma urgente si no quiere verse inmersa en un nuevo status quo, aún más perjudicial y difícil de revertir que el anterior. El gobierno de Javier Milei no va a hacerlo. Es de interés nacional que otros actores del sistema articulen todos los mecanismos necesarios para evitar la entrega.

El experto en Relaciones Exteriores Bernabé Malacalza cree que esta reestructuración “aumenta la escala estratégica de la relevancia de las islas, aleja una potencial negociación en torno a la soberanía y confirma y alienta la proyección británica y de la OTAN en el Atlántico Sur y la Antártida”. Simultáneamente, observa, “el cambio sociodemográfico fenomenal” que atravesarán las islas, con la conformación de “una especie de nueva élite industrial” conformada por los trabajadores bien remunerados en la industria petrolera, “será un estímulo para la formación de negocios que se instalan en las islas con perspectiva de largo plazo”.

Una vez que se consolide ese proceso, los isleños “podrían buscar la independencia”, con el auspicio de Washington y bajo el paraguas de la doctrina Donroe. Potencialmente, esto puede convertir a las Malvinas en un pseudo estado petrolero alineado con Estados Unidos y con reclamo de proyección territorial sobre la Antártida. La puntada final del proyecto hemisférico, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Aunque el consorcio que va a operar Sea Lion está formalmente encabezado por una empresa israelí y otra británica, el entramado subyacente tiene raíces profundas, de acuerdo a un informe confeccionado por Malacalza.

El financiamiento internacional del proyecto está estructurado desde bancos y estudios legales ligados a Wall Street y a la bolsa de Londres. El cierre financiero, de 1000 millones de dólares, fue coordinado legalmente por Sidley Austin, uno de los grandes estudios corporativos de Estados Unidos. El flujo depende de crédito internacional y cobertura crediticia del sector petrolero, donde también predominan los bancos norteamericanos o anglonorteamericanos. Simultáneamente las dos empresas que ponen la cara, Rockhopper y Navitas, cotizan y se financian en mercados integrados por grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard o State Street Global Advisors.

Lo que se presenta como “proyecto británico-israelí”, en los hechos funciona como “una plataforma geopolítica británica, con capital israelí, financiamiento financiero transnacional con base en Wall Street y soporte tecnológico/financiero anglo-estadounidense”. No se trata de dos empresas aisladas sino de una red integrada al sistema energético-financiero (y la tercera pata, tecnológico) occidental. “Esta creciente intensidad o densidad de vínculos de todo tipo entre el Reino Unido y EEUU en las islas hace imposible imaginar una desvinculación estadounidense de los intereses estratégicos británicos en el Atlántico Sur”, concluye el informe.

Un último detalle: el documento describe la forma en la que va a financiarse el desarrollo de la nueva estructura estatal de las Islas (en este caso dentro del departamento de Recursos Minerales, pero pronto eso va a expandirse a otras áreas a medida que surjan nuevas demandas). Toda la operación se monta alrededor del cobro de una licencia que pagarán las operadoras al pasar a la etapa de producción. En otras palabras: el Estado kelper se construye con las regalías del crudo que extraen ilegalmente del Mar Argentino. Los recursos que pertenecen a los argentinos están financiando el colonialismo sobre nuestro propio territorio.