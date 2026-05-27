La investigación por el paradero de Agostina Vega, la nena de 14 años desaparecida en Córdoba, tuvo un revés en las últimas horas. Se trata de la detención de un hombre de 33 años, señalado como la última persona que habría estado junto a la menor antes de desaparecer. La aprehensión se produjo mientras continúan desarrollándose allanamientos y operativos para dar con la adolescente, buscada desde la noche del sábado.

En la jornada del miércoles y a pedido de la querella y la familia, se activó de manera oficial el Alerta Sofía, que es el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de menores de edad desaparecidos en Argentina.

El detenido, identificado como C.B., habría recibido a Agostina en la zona de Juan del Campillo, después de que la joven llegara en un remis alrededor de las 22.30. Según la investigación, ese hombre habría pagado el viaje y acompañado a la adolescente hasta el momento en que, de acuerdo con su propio testimonio, ella habría subido a un Volkswagen Gol rojo.

La principal hipótesis que guía la investigación

La reconstrucción de los hechos la ubica a Agostina saliendo de la casa de su madre para dirigirse hacia el barrio Cofico en un remis conducido por un chofer conocido de la familia, quien se encontraba trabajando en una estación de servicio cercana.

El testimonio del remisero fue considerado crucial por los investigadores, ya que permitió identificar al hombre que esperaba a la joven en el lugar de destino. Las cámaras de seguridad de la zona habrían registrado también a C.B. caminando junto a Agostina a la hora señalada.

La situación judicial del detenido se agravó después de que se consideraran las contradicciones en sus declaraciones. Fuentes del caso aseguraron que existen “firmes sospechas” sobre el hombre por la desaparición de la adolescente. En la misma línea, trascendió que C.B. posee antecedentes penales por privación ilegítima de la libertad.

El hombre no sería, además, alguien ajeno a la familia. Según los investigadores, el detenido sería amigo o pareja de la madre de Agostina.

Cómo continúa la búsqueda

Por decisión del fiscal Raúl Garzón, la búsqueda se intensificó en las últimas horas con distintos allanamientos y tareas en sectores de la ciudad. Los investigadores trabajan especialmente sobre la geolocalización del teléfono de Agostina, que dejó de emitir señales poco después de las 22.30 del sábado.

Melisa, la madre de la adolescente, aseguró que su hija no tenía experiencia en salidas nocturnas ni vínculos con personas desconocidas. Gabriel Vega, el padre de la joven, indicó por su parte que realizó averiguaciones por cuenta propia hasta localizar al hombre detenido.

En un contexto de extrema angustia, los familiares y vecinos de la menor continúan realizando movilizaciones para exigir avances en la causa y mantener visible el pedido de aparición con vida de Agostina. Cualquier dato que pueda ser útil para la investigación puede ser aportado de inmediato a la Justicia o la Policía a través del 911.