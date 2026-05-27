Cómo es la verdadera "Casa de los espíritus" de la serie y libro en el que se inspiró Isabel Allende

"La casa de los espíritus", miniserie de Prime Video. (Crédito de foto: Prime Video)

El universo literario de Isabel Allende regresa gracias a Prime Video y su nueva serie La casa de los espíritus. Esta ambiciosa producción de ocho episodios adapta la célebre novela de 1982, consolidada como una pieza clave del realismo mágico y la literatura hispanoamericana. La trama sigue la apasionante saga de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, entrelazando pasiones humanas, ambiciones políticas y fenómenos sobrenaturales. A través de la mirada de sus personajes, especialmente de las mujeres que poseen dones clarividentes, la serie explora el amor, la memoria y el destino de una nación convulsionada.

La mansión en Chile que inspiró a Isabel Allende

Detrás de la ficción literaria existe una construcción real que alimentó la imaginación de la escritora chilena. Se trata del denominado Palacio Echeverría, una edificación histórica que se erige en la intersección de la avenida Salvador con la calle Fresia, en pleno barrio Italia de la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. Esta imponente mansión de 796 metros cuadrados fue construida en 1910 y originalmente perteneció a la familia Arrieta Fernández, pasando luego a manos de la familia Larraín Echeverría.

La casona cuenta con 14 dormitorios y seis baños, pero su fama radica en su carga paranormal. Allí habitó Inés Echeverría, una mujer teosófica conocida bajo el seudónimo de "Iris", quien junto a sus amigas realizaba las primeras sesiones espiritistas de la aristocracia santiaguina, logrando mover pesados muebles por los pasillos.

El misticismo del lugar aumentó en 1933, cuando la hija de Iris, Rebecca Larraín, fue asesinada dentro de la mansión por su esposo: Roberto Barceló, desatando una marea de mitos sobre apariciones de niñas, ráfagas heladas y extraños amagos de incendio que hasta hoy asombran a los vecinos.

Del barrio Italia a "La casa de los espíritus": la evolución de la mansión

En la novela, Isabel Allende describe el hogar familiar como la "casa de la esquina", una estructura imponente, laberíntica y extravagante que crece de forma desordenada a medida que los personajes añaden habitaciones según sus antojos espirituales o necesidades, reflejando fielmente la excentricidad y el caos interno.

Para la nueva miniserie, si bien la locación real de Providencia inspiró la mística original de la obra, la producción audiovisual optó por trasladar el rodaje al monumental Palacio Bruna, situado también en Santiago. Esta majestuosa edificación otorga a la ficción una estética cinematográfica deslumbrante, con techos de gran altura, molduras señoriales y una atmósfera de época perfecta para albergar los secretos y los fantasmas de una de las historias más queridas de Latinoamérica.