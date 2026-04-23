La adaptación televisiva de "La casa de los espíritus" amplía su historia épica

FOTO DE ARCHIVO: La escritora Isabel Allende sentada en el escenario tras recibir un doctorado honoris causa en Letras en la Universidad de Harvard en Cambridge.

Por Elena Rodriguez y ​Hanna Rantala

LONDRES, 23 abr (Reuters) - Más de cuatro décadas después de que ayudara a llevar el realismo mágico a una audiencia global, ‌la novela de la ‌autora chileno-estadounidense Isabel Allende, "La casa de los espíritus", llegará por primera vez a las pantallas en español la próxima semana.

Rodar la serie en Chile con un equipo latinoamericano, y en el idioma de la novela de 1982, fue una experiencia "muy potente", dijo el actor mexicano Alfonso Herrera, quien interpreta al patriarca Esteban Trueba.

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"Esta historia, que fue traducida ​a 40 idiomas, que ⁠fue escrita en el exilio por Isabel Allende, que fue ‌una carta de amor para su abuelo que estaba ⁠por morir, tiene una conciencia muy bella ⁠y toca temas muy relevantes, tremendamente relevantes, que son muy importantes al día de hoy", dijo Herrera.

"La casa de los espíritus" sigue a tres ⁠generaciones de mujeres —Clara del Valle, su hija Blanca y su ​nieta Alba— a través de la turbulencia política ‌en un país sudamericano sin nombre, ‌retratado mediante una mezcla de realidad y fantasía.

Desarrollada por los ⁠cineastas chilenos Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, la serie de ocho episodios de Prime Video está narrada desde la perspectiva de Alba en la década de 1970, mientras descubre el pasado de ​su familia ‌y de su país a través de los diarios de su abuela.

"Creo que fuimos lo más fieles posible a la novela, y creo que el hecho de poner nuevamente este punto de vista de Alba contando y Alba poniéndole ⁠palabras o articulando lo que vivieron las mujeres de su pasado, también lo hace bastante feminista y contemporáneo", dijo Alegría.

El libro fue adaptado al cine en 1993 con un elenco estelar que incluía a Meryl Streep y Jeremy Irons. Herrera dijo que creía que el formato televisivo permitía que la historia se desarrollara de una manera que un largometraje no podía ‌lograr.

"La serie nos da la posibilidad de ampliar los arcos de los personajes, ampliar esta historia, sentirnos un poco más cómodos para poder expandirnos, y es algo que yo celebro enormemente", dijo Herrera.

La actriz española Nicole Wallace, que interpreta una etapa de la vida de Clara, acogió con ‌entusiasmo los elementos místicos de la historia, y señaló que la serie trata la magia como parte de la vida cotidiana, en consonancia con la ‌obra original de ⁠Allende.

Allende, de 83 años, es productora ejecutiva de la serie y dio al equipo creativo total libertad para ​adaptar su novela debut.

"La casa de los espíritus" comenzará a emitirse en todo el mundo el 29 de abril.

Con información de Reuters