Provincia exige a Nación más de $220 millones de deuda por alimentos y Pettovello la desconoce

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, envió una nota a su par nacional, Sandra Pettovello solicitando que se incorpore al “financiamiento nacional” el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria)”, y la “revisión y actualización de los montos propuestos para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE)” del corriente. El funcionario provincial esgrimió que ambos programas son de suma “relevancia” en la provincia atento al “contexto social actual”, el cual “presenta niveles críticos que requieren el sostenimiento y fortalecimiento de las mismas”. Para Larroque la deuda asciende a más de $220 millones, mientras que Pettovello la desconoce.

En ese sentido, por el programa SAE, Larroque detalló que Nación transfirió en 2025 $77.523.380.480, “cifra que se encontró muy por debajo de los $130.939.000.000 solicitados por el Ministerio”. Para el funcionario, “considerando una variación inflacionaria en alimentos en torno al 30%, el aporte nacional actual necesario para sostener el mismo nivel de ejecución y capacidad operativa se estima aproximadamente en $177.000.000.000”. Sin embargo “la propuesta nacional actual contempla un aporte de $80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal de $3.360.572.620 (4%), significativamente por debajo de la inflación registrada”. Así, Larroque afirmó que “hay una deuda acumulada de $220.809.927.276”.

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Al respecto, desde el ministerio de Capital Humano, remarcaron “no tener responsabilidad alguna” en el “desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”.

Respecto del segundo programa, la ministra Sandra Pettovello manifestó que “es un programa de gestión y responsabilidad provincial”. Así, aclaró que “el Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial”. Para Pettovello, su Gobierno “no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”.

Además aclaró que el Ministerio de Capital Humano “ha incrementado significativamente el gasto destinado a mejorar la calidad educativa mediante la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, Plan Nacional de Matemática y Jornada Extendida, incrementando su presupuesto en un 72%, pasando de $345.319 millones en 2025 a $594.841 millones en 2026”.

Por su parte, Larroque se refirió al programa MESA y explicó que “en la Provincia de Buenos Aires reside aproximadamente el 38% de la población total del país, lo que da cuenta de la magnitud de la demanda y de la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional en el acompañamiento y financiamiento de las políticas alimentarias implementadas en el territorio”. MESA fue concebido como un “dispositivo extraordinario” en el marco de la pandemia en 2021, en reemplazo “circunstancial” al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Es por ello que Larroque entiende que Nación también debería formar parte del financiamiento. “Esta situación implica un esfuerzo significativo por parte de la Provincia de Buenos Aires, que ha debido absorber la totalidad de los costos para asegurar la continuidad del programa. En este sentido y atendiendo al contexto crítico se solicita para su correcto y debido funcionamiento un monto total de $372.308.874.696”.

“Resulta necesario avanzar en la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA, así como en la revisión y adecuación de los montos asignados al SAE, a fin de fortalecer la sostenibilidad del esquema alimentario, equilibrar la distribución de los esfuerzos fiscales y garantizar la continuidad de las prestaciones en condiciones adecuadas”, cerró el dirigente del gobierno de Kicillof.