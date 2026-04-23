Quién es Carlos Diez, el jugador Sub19 que la Argentina y España disputan

Es una de las joyas del Real Madrid que en la próxima temporada pasará al primer equipo

La búsqueda de jugadores ya no es una tarea de los equipos para obtener los mejores planteles, porque desde hace un tiempo las selecciones se dedican a la captación de nombres que pueden ser grandes profesionales en el futuro. Este es el caso de Carlos Diez, que está en la mira de la Argentina como también de España de cara al Mundial que se disputará en el 2030.

Un joven enganche que dentro de poco cumplirá 19 años y que fue la gran figura del Real Madrid en la UEFA Youth League 2025/2026, ganando después de golear por 4-2 al Brujas de Bélgica en la final. Lo particular es que este futbolista ya es el capitán de su equipo, se lleva todos los elogios y se encuentra apuntado a ser la joya que el conjunto español sacará de sus divisiones inferiores.

Los medios de España hablan de que Carlos Diez tiene una enorme cantidad de chances de ser un refuerzo del primer equipo en la próxima temporada, después de un año en donde se despachó con 21 goles en la División de Honor Juvenil. Esto no solo provocó que la selección europea comience a sondearlo para que opte por su defensa, sino que desde la Selección Argentina por medio de contactos de la AFA, también pusieron un plan en marcha con el fin de lograr un efecto de convencimiento.

En los papeles, el joven enganche está en condiciones vestir cualquiera de las dos camisetas. Por un lado, está habilitado para defender a España por haber nacido allí, pero a la Argentina la puede representar por la nacionalidad de su padre. Solo es cuestión de que se siente a pensar cuál es la mejor alternativa que dispone y comenzar a planificar una carrera por fuera del ámbito de clubes.

"Letal en sus apariciones en el área desde segunda línea, buen organizador y un magnífico pasador. El mediapunta está realizando una temporada completísima de principio a fin. Participó en 37 goles: es el Pichichi del equipo con 21 tantos y también el máximo asistente, con 16 asistencias. En la Youth disputó siete partidos, marcando un gol y dando tres asistencias. Su figura se agiganta en los metros finales, donde es clarividente en el último pase y letal en la definición”, expresa una de las crónicas que el diario Marca escribió para dar conocimiento del talento de Carlos Diez.

En lo que respecta a los planes de la Argentina, se tiene conocimiento de que Diego Placente ya lo tiene anotado para sumarlo en futuras convocatorias. Si bien falta que la Sub20 sume minutos de manera oficial en el Sudamericano que se va a disputar en Colombia, las próximas fechas FIFA serán claves para el desarrollo de partidos amistosos que comenzarán a perfilar un equipo.

Tampoco hay que descartar que Lionel Scaloni decida que Carlos Diez sea uno de los tantos sparrings que la Selección Argentina lleve al Mundial. Hay que recordar que se trata de un pequeño grupo de jugadores que son usados de manera informal en los entrenamientos con el fin de que se puedan gestar partidos y así probar o ajustar detalles que son claves en los duelos oficiales del certamen.