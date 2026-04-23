Italia, entre la vergüenza y la apatía por sugerencia de EEUU de que sustituyan a Irán en el Mundial

Imagen de archivo de la selección italiana de fútbol antes del partido de repesca mundialistaante Bosnia y Herzegovina en el estadio Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina.

La propuesta de que Irán sea sustituido por Italia en el Mundial de este año provocó el jueves una mezcla de vergüenza y apatía entre los seguidores de la "azzurri", mientras que los ‌medios italianos recordaron a sus lectores que la ‌idea resulta muy familiar.

El enviado especial de Donald Trump, Paolo Zampolli, declaró al Financial Times que había planteado la sugerencia al presidente estadounidense y al de la FIFA, Gianni Infantino.

"Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", afirmó Zampolli, un italoamericano que es el enviado de Trump para la «Asociación Global», pero que no tiene ninguna relación oficial con el Mundial ni con el fútbol italiano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El plan parece ser un intento ​de reparar las relaciones entre Trump ⁠y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que ambos se distanciaran a raíz de los ‌ataques del primero contra el papa León XIV por la guerra de Irán.

Los principales sitios web ⁠de noticias deportivas de Italia solo hicieron una breve mención ⁠a la noticia.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, declaró a la agencia de noticias italiana LaPresse: "En primer lugar, no es posible; en segundo lugar, no es apropiado (...) La clasificación se consigue en el campo". Su par de Economía, ⁠Giancarlo Giorgetti, fue más allá y calificó la idea de "vergonzosa".

El destacado entrenador italiano Gianni de Biasi ​declaró a Reuters que se trataba de una propuesta poco probable, ya que ‌cualquier ausencia teórica de Irán se cubriría lógicamente con ‌el equipo que le sigue en su grupo de clasificación. "Además, creo que Italia no necesita el ⁠apoyo de Trump en un asunto como este. Creo que podemos arreglárnoslas por nuestra cuenta", agregó.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, respondió señalando los comentarios previos de Infantino sobre la participación de Irán.

"La selección iraní vendrá, sin duda", declaró la semana pasada en el foro Invest in America de la CNBC: "Irán tiene que venir ​si quiere representar ‌a su pueblo. Tienen muchas ganas de jugar, y deberían jugar. El deporte debe estar al margen de la política".

TERCERA AUSENCIA CONSECUTIVA

La Casa Blanca, la Federación Italiana de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Actualmente no hay indicios de que Irán vaya a retirarse o vaya a ser excluido del torneo, al ⁠que Italia no se clasificó tras perder en la repesca por tercera Copa del Mundo consecutiva.

Irán se clasificó el año pasado para su cuarto Mundial consecutivo, pero, tras el inicio de la guerra, solicitó a la FIFA que trasladara los tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos a México, lo cual fue rechazado.

Irán parece seguir adelante según lo previsto. "Estamos haciendo los preparativos para el Mundial, pero acatamos las decisiones de las autoridades", declaró el miércoles a los periodistas el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, en una concentración progubernamental en Teherán.

"Por ahora, la ‌decisión es que la selección nacional esté plenamente preparada para el Mundial", indicó.

Hace cuatro años, Zampolli —cuando era embajador ante las Naciones Unidas— escribió a Infantino diciendo que "el mundo exige" que descalifique a Irán debido al deficiente historial del país en materia de derechos humanos y lo sustituya por Italia. La petición fue ignorada, y Teherán participó y quedó eliminado tras la fase de grupos, tras perder contra Inglaterra y Estados Unidos y vencer a Gales.

En el escenario, ‌aparentemente improbable, de que Irán sea excluido del torneo de este año, la decisión sobre quién lo sustituiría recae en manos de la FIFA, que, en virtud del artículo seis del reglamento de la Copa del Mundo, tiene libertad para convocar ‌a cualquier nación que ⁠elija para cubrir la vacante.

Se espera que la AFC presione con fuerza para que el sustituto provenga de Asia, siendo Emiratos Árabes Unidos —que perdieron la repesca de clasificación ante Irak ​el pasado noviembre— la opción más obvia.

El Mundial, que también será coorganizado por México y Canadá, dará comienzo el 11 de junio, y está previsto que Irán inicie su andadura contra Nueva Zelanda en Los Ángeles cuatro días después.

Con información de Reuters