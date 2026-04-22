¿Pueden volver los hinchas visitantes a la Ciudad de Buenos Aires?

Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, descartó por ahora la vuelta de los hinchas visitantes en su distrito en el fútbol argentino. El dirigente del PRO dejó en claro que, según su visión, la sociedad no está lista como para contar con el regreso de los simpatizantes visitantes a todas las canchas dentro del territorio porteño.

Durante la entrevista con Radio Rivadavia (AM 630), el primo de Mauricio Macri desestimó esta posibilidad por el momento. En esa línea, opinó que si bien los dirigentes dicen públicamente una cosa, en privado piensan lo contrario porque no les conviene recibir a los seguidores del equipo rival.

Lo concreto es que, en la Provincia de Buenos Aires, hubo fanáticos visitantes en varias canchas en las últimas semanas: Rosario Central en Lanús, Racing en Mar del Plata contra Aldosivi, Nueva Chicago en Quilmes y Temperley en Colegiales (Vicente López), entre otros. En los próximos días, habrá presencia de fans de Boca Juniors en Florencio Varela vs. Defensa y Justicia, además de los de San Lorenzo en Platense (también Vicente López).

Jorge Macri: "La vuelta de los hinchas visitantes en CABA no la veo"

Consultado al respecto, el Jefe de Gobierto porteño mencionó: ”La vuelta de los hinchas visitantes no la veo, te voy a decir por qué". Incluso, expresó que "más allá de que los directivos digan en la pública que quieren visitantes, en realidad no los quieren porque la mayoría de los clubes exitosos tienen sus entradas vendidas a sus hinchas y no quieren compartir sus estadios con otros. Y a los que no les pasa eso, no quieren afrontar un operativo mucho más costoso, que es recibir visitantes”.

Prácticamente resignado, el máximo funcionario de la Capital Federal añadió: ‘‘No sé si pegamos un salto cualitativo de comportamiento como para afrontar un espectáculo con visitantes, sin un refuerzo de seguridad muy alto”. Por lo tanto, concluyó al respecto de este tema que "más allá de lo que digan, en general, los propios directivos no quieren ese cambio... Si ya llenan sus canchas solos, está bien. Hay un cambio de lógica. Va más la familia, hinchas que interactúan más con la vida social del club”.

Jorge Macri es pesimista con relación a la vuelta de los hinchas visitantes en la Ciudad.

¿Cuándo fue la última vez que hubo hinchas visitantes fijos en Argentina?

Más allá de algunos encuentros esporádicos en estos tiempos, el antecedente data del 10 junio del 2013, es decir hace casi 13 años. Tras la muerte de Javier Gerez, hincha de Lanús, en un enfrentamiento en el cotejo ante Estudiantes en el entonces Estadio Ciudad de La Plata, la AFA y el Gobierno nacional suspendieron la presencia de público visitante en todas las canchas del país.