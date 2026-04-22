La Justicia declaró la quiebra de SanCor por una deuda de U$S 120 millones

La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

Tras un trayecto crítico marcado por la crisis, la resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich. La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los U$S 120 millones.

La resolución judicial sostuvo que el reconocimiento por parte de la cooperativa equivale, en los hechos, al fracaso del proceso preventivo y abre la puerta a la declaración de quiebra. En ese marco, el juez consideró que se trata de una “quiebra indirecta”, producto de la frustración anticipada y explícita del concurso.

A lo largo del fallo, también se detalló un deterioro progresivo que se profundizó incluso durante el propio proceso concursal. Lejos de estabilizarse, la empresa continuó acumulando deudas de manera sostenida. Según consta en el expediente, el pasivo posterior al concurso aumentaba a un ritmo cercano a los $ 3.000 millones mensuales, mientras que los ingresos generados no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

En este contexto, el magistrado subrayó que no se trata de una situación coyuntural. “La empresa no es económicamente viable en el mediano plazo, configurando un escenario de insolvencia que no puede revertirse”, concluyó.

La compañía, con base en Sunchales y durante años emblema de la industria alimenticia argentina, se presentó en concurso de acreedores en febrero del año pasado.

Según datos del proceso, arrastra deudas con más de 1.500 acreedores verificados, en un contexto atravesado por la baja en la producción y la pérdida de presencia en el mercado.

Producción en caída y tensiones internas

En los últimos años, la situación de SanCor se fue agravando de manera constante. Su nivel de procesamiento de leche cayó con fuerza, pasando de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000.

Al mismo tiempo, la empresa impulsó la venta de marcas y el cierre de plantas como estrategia para sostener su funcionamiento, aunque sin lograr revertir la crisis. A esto se sumaron decisiones empresariales y planes de financiamiento que no llegaron a concretarse, lo que terminó profundizando su deterioro.