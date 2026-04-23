El show de cargadas de Boca a River tras vencerlo también en la Reserva

Boca también le ganó a River en la Reserva y lo cargó en las redes sociales.

Boca Juniors desató las cargadas contra River Plate después de tres victorias en una semana en el Superclásico. Es que el "Xeneize" derrotó al "Millonario" en la Primera división del fútbol argentino (1-0), en la Reserva (2-0) y en el futsal (3-2), por lo que disfrutó de dichos triunfos en hilera a través de los canales oficiales de sus redes sociales.

Tanto en el perfil tradicional como en el de Boca Predio, donde se publica la información completa de lo que ocurre en las categorías menores, el club de La Ribera gozó al archirrival de Núñez con fotos y videos. El conjunto dirigido por Mariano Herrón se impuso como local en Ezeiza, con los goles de Agustín De la Cuesta en contra y Leonel Flores, por lo que lidera su zona. Además, a los 29 minutos del primer tiempo fue expulsado Cirilo Pereyra en la visita, que por ahora se queda afuera de los playoffs.

"Sábado, domingo y miércoles", postearon desde la cuenta de X (ex Twitter) de Boca Predio, junto a la imagen de Flores festejando con el Topo Gigio a lo Juan Román Riquelme. "El verdadero Superclásico", agregaron después en relación a la paternidad en el historial. "Lo bailo de noche y día. Con la azul y la amarilla", publicaron pocos minutos más tarde, en referencia a una canción tradicional del elenco azul y oro contra el "Millonario". "#VamosLosPibes", insistieron.

Boca también le ganó a River en la Reserva y lo cargó en las redes sociales.

"Buen día, buen día. Qué noche la de anoche", subieron desde Boca después con una postal de los juveniles festejando, abrazados. Por último, publicaron el video del resumen del partido con la victoria por 2-0 en casa frente a River. A este buen momento en general se le suma el básquetbol, que acaba de ser campeón de América por primera vez en la historia de la institución.

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