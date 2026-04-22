"¿Sos hincha de Boca?": Furioso, Héctor Paletta no esquivó la respuesta

Héctor Paletta respondió si es hincha de Boca y no esquivó la respuesta.

Héctor Paletta quedó en el ojo de la tormenta en el fútbol argentino, después del penal no sancionado que pidió todo River Plate frente a Boca Juniors en el estadio Monumental. Si bien el árbitro principal fue Darío Herrera, Paletta fue el encargado del VAR, quien decidió ni siquiera llamar al juez de campo para que mínimamente fuera a observar la jugada en la pantalla en el último minuto.

Luego de la polémica por el empujón desde atrás de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta dentro del área, en C5N le preguntaron a Paletta si es hincha de Boca y no dudó en responder. Al margen de la acción en sí sobre el final del Superclásico, el protagonista es nada menos que el hermano de Gabriel Paletta, exdefensor del "Xeneize" que se consagró campeón dos veces con esa camiseta durante su paso entre el 2007 y el 2010.

Héctor Paletta: "No soy fanático de ninguno, tengo un hermano de Boca y uno de River"

Consultado al respecto tres días después del partido, el árbitro del VAR en el Superclásico sentenció: “Yo no soy fanático de ningún club de fútbol...". Incluso, se explayó: "Nosotros somos cuatro varones, tengo un hermano hincha de Boca y otro hincha de River". "Esa declaración que se escuchó de que ‘en mi familia somos todos de Boca’, se cae”, disparó, con mucha bronca por los rumores acerca de su supuesta simpatía por el conjunto de La Ribera.

El antecedente que recordó Paletta para defenderse: el gol anulado a Milton Giménez

“En la previa se tomaron mucho de eso, pero la realidad es que también estuve en un Superclásico donde ganó River en el último minuto... Yo estaba en el VAR cuando se le anuló un gol a Giménez por una mano, parece que se olvidan”, se defendió finalmente el experimentado juez de la Primera división, de 49 años. La referencia fue para un encuentro en el que el "Millonario" se impuso por 1-0 en La Bombonera con el gol de Manuel Lanzini, en septiembre del 2024.

Gabriel Paletta, hermano del árbitro, jugó en Boca.

¿Qué dijo Paletta sobre el no penal a River vs. Boca?

"Ese contacto no fue con suficiente fuerza... Sigo sosteniendo, después de ver las imágenes, que no hay evidencia para corregir una decisión de campo. Hay contacto, pero exagera. No puede haber semejante fusilamiento mediático por esta situación. Mi filosofía es respaldar las decisiones de campo. El equipo arbitral evaluó que hubo un contacto, pero que no tuvo la suficiente fuerza para derribar al defensor".

"El brazo de Blanco en la espalda de Martínez Quarta, que mide 1,80 y pesa 80 kilos, no lo derriba. Exagera la caída y se queda en el piso como si le hubiesen pegado. Es una jugada gris, pero no había evidencia de un error clavro y obvio. Sigo convencido".

"Federico Beligoy y Fernando Rapallini me dijeron que están de acuerdo con la decisión que tomamos. Desde AFA no me dijeron que River pidió que no lo dirija más, no me parece bien porque hay y seguirá habiendo errores. Ellos tienen que salir a responderle a sus hinchas, pero no comparto. Nunca vamos a conformar al hincha. Al que ensucia y publica cosas que no son no lo perdono".

"Fuimos amenazados después del partido. Recibimos mensajes con insultos y cosas feas. Tuve que apagar el teléfono por tres días. Mí familia ya conoce como es esto. De una decisión arbitral hicieron semejante fusilamiento mediático".

"Es falso que recibí dinero o criptomonedas. Eso hace daño y van a tener que demostrarlo. Me pregunto por qué no salieron esas cosas antes si es de años atrás. Con ese monto no tendría ni qu estar dirigiendo, es una total mentira".