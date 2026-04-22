El jugador de River que cerró sus comentarios en Instagram tras su actuación frente a Boca

Los hinchas descargaron todo su enojo por la derrota y la falta que cometió en el primer tiempo.

Los Superclásicos pueden provocar que un jugador sea beneficiado por la crítica o quede en el centro de la tormenta debido a las decisiones que tomó en el campo de juego. Esto último le pasó a un integrante del plantel de River que no soportó las críticas de los hinchas y puso en marcha la decisión de eliminar todos los comentarios en sus fotografías que publicó en Instagram

Por lo general, cuando una persona decide tomar la decisión de eliminar los comentarios, es porque está recibiendo una gran cantidad de mensajes que son considerados molestos y hasta en un punto ofensivos. Esto último es lo que Lautaro Rivero entendió, debido a que se cansó de las críticas malintencionadas y los insultos que recibió después de que los 90 minutos llegaran a su fin en el Monumental.

El defensor fue apuntado como ser el gran responsable de la derrota por el penal que cometió

El joven defensor cuenta con 330 mil seguidores en Instagram, pero sus fotografías se encuentran disponibles para mirar, darle me gusta, compartir o repostear. Mientras que la opción de escribir algunas palabras fue quitada horas después de lo que fue la derrota frente a Boca. Al jugador le reclaman por la mano que provocó el penal que más tarde Leandro Paredes cambió por gol. Y las desatenciones defensivas en los últimos encuentros.

De esta manera, Lautaro Rivero dejó atrás los comentarios que señalaban que la defensa de River debía construirse a partir de su presencia en cancha, a ser señalado como uno de los culpables de la derrota en un nuevo Superclásico. Todo en un contexto bastante particular, debido a que viene de renovar su contrato con la institución hasta el próximo 31 de diciembre del 2029 y con un valor de salida que es de 100 millones de euros.

No obstante, su continuidad en River es una que no se encuentra asegurada de cara al mercado de pases de invierno. “Se proyectan movimientos fuertes para el próximo mercado. La posible salida de Lautaro Rivero liberaría un ingreso importante”, señaló el periodista Hernán Castillo hace unos días en Somos Love ST. Se estima que el joven zaguero podría continuar con su carrera en Europa, debido a que son varios los interesados en su ficha.

El hecho de que el “Millonario” haya colocado una cifra más que importante en su cláusula de salida se entiende por el lado de que los dirigentes esperan que los interesados vengan a negociar la compra de la ficha y así obtener un acuerdo que los beneficie. Además, se evita una situación similar a las de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono que obligaron a aceptar los términos y condiciones que el Manchester City y Real Madrid proponían.

Los refuerzos que Coudet busca para junio

Después de la derrota frente a Boca en el estadio Monumental, Eduardo Coudet hizo un comentario que dice bastante del plantel que tiene a disposición y de lo que considera que le falta para desarrollar la idea de juego que pretende. "No es excusa, pero tenemos dificultades. Es difícil cuando tienes tantos chicos tan jóvenes", señaló en conferencia de prensa.

Es por ello que los rumores del mercado de pases exponen que el “Chacho” saldrá a buscar al menos dos refuerzos en zonas muy importantes. Hay una intención de sumar zagueros con determinado recorrido en el exterior. Mientras que en el ataque se apuesta por Giovanni Simeone y otro nombre del cual poco se conoce. También es necesario mencionar que se producirá una limpieza de nombres. Uno de los candidatos a marcharse es Paulo Díaz, que perdió terreno y no está sumando minutos con el recambio de entrenador.