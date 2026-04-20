Martínez Quarta estalló contra el árbitro de River vs Boca: "Al Mundial"

En una tarde llena de tensión y emociones en el Estadio Monumental, Boca logró una ajustada victoria por 1-0 frente a River en uno de los Superclásicos más calientes del fútbol argentino. El único gol del partido llegó desde el punto penal, convertido por Leandro Paredes en el primer tiempo, que terminó siendo decisivo para el triunfo del Xeneize.

Sin embargo, la atención se centró en la última jugada del encuentro, que generó un gran malestar en el conjunto Millonario. En un pelotazo largo, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área, pero el árbitro Darío Herrera decidió no sancionar la infracción. El VAR tampoco intervino, ya que desde Ezeiza consideraron que la fuerza aplicada no fue suficiente para marcar penal.

Al terminar el partido, Martínez Quarta no ocultó su enojo y fue directo con el árbitro: “Es penal, eh. Me extraña de vos que vas al Mundial“, le reprochó en un tenso cara a cara. La bronca se extendió rápidamente, y todo el plantel de River se acercó para reclamar la falta que, según ellos, debería haberse sancionado en la jugada final.

El defensor no se quedó ahí y amplió sus argumentos ante las cámaras: “No me deja jugar la pelota. Me pega de atrás“, insistió, reafirmando que la decisión del juez fue errónea. La negativa de Herrera encendió aún más los ánimos de los futbolistas. En paralelo, Maximiliano Salas, quien entró a los 15 minutos del primer tiempo por la lesión de Sebastián Driussi, también manifestó su descontento con la decisión arbitral: “Empuja de atrás. ¿Cómo no va a ser penal?“, cuestionó el delantero, visiblemente molesto.