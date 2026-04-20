Todo River bramó y pidió penal contra Boca en el final: "Jugó Robinho"

Todo River bramó por el empujón de Blanco a Martínez Quarta sobre el final.

Todo River Plate bramó y pidió penal sobre la hora contra Boca Juniors, por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta desde atrás. El Superclásico terminó con polémica por el arbitraje de Darío Herrera, que anteriormente sancionó una falta inexistente de Maximiliano Salas dentro del área y no le sacó la segunda amarilla a Lautaro Rivero en la acción del penal.

Ya culminado el encuentro con la victoria del "Xeneize" por 1-0 con el gol de Leandro Paredes de penal, desde el "Millonario" protestaron por la pena máxima no sancionada sobre la hora. Desde el expresidente Rodolfo D´Onofrio hasta el exdelantero Mariano Pavone lapidaron al juez principal.

D´Onofrio amaneció el lunes con mucha bronca y publicó a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) que "el VAR en el partido de River y Boca no llamó para observar el penal a favor de River, fue clarisimo PENAL". "¿Habrá JUSTICIA? Todo está en duda", disparó el exmandamás del "Millonario", quien en reiteradas ocasiones fue muy crítico de la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia al mando de la AFA.

Otro que se quejó mediante las redes sociales fue Pavone, que jugó en la "Banda" en la época del descenso y falló un penal clave ante Belgrano de Córdoba en la vuelta de la promoción en el Monumental. El exatacante comentó irónicamente que "jugó Robinho" y el ícono de un billete al posteo de Olé sobre la jugada de la polémica.

Pavone disparó munición gruesa vía Instagram.

La explicación de Herrera a la jugada en la que River pidió penal: "Se dejó caer"

Según TyC Sports, una vez terminado el partido, el juez principal les dijo a sus asistentes que evaluó que el contacto de Blanco por detrás contra Martínez Quarta no tuvo la suficiente fuerza como para derribarlo, sino que el "Chino" apenas sintió el contacto se dejó caer.

La visión de Martínez Quarta: "Va directo a chocarme"

El defensor que pasó por la Selección Argentina consideró que “Blanco no tiene intención de jugar la pelota" y argumentó: "Va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla, lo vieron todos... Desde el VAR tendrían que haber llamado. No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos".

Para Javier Castrilli, fue penal: "Claro desplazamiento"

En X, el exárbitro mundialista se despachó con los siguientes mensajes:

Hubo un claro desplazamiento con el brazo… PENAL..!!!

Ya es una constante en el fútbol argentino… la falta de Seguridad Jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente.

Un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Cuarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos.

Estoy escuchando ESPN y alguien dice “el reglamento dice que hay que evaluar la fuerza…”. DÓNDE DICE ESO..??? POR FAVOR NO CONFUNDAN A LA GENTE CON LA IGNORANCIA.

Las Reglas de Juego se encuentran al alcance de cualquiera en los portales de la FIFA y del IFAB.

Empujar de forma imprudente es una causal de tiro libre directo (la cuarta).

En ningún momento menciona fuerza o intensidad. QUÉ LOCURA LOS ARGUMENTOS QUE SOSTIENEN LO CONTRARIO.

Naaaaaaa…!!! Cuanto más lo veo menos creo que no se sancionó…!!! Alerta mundial…!!! A Herrera lo veremos en la Copa del Mundo..!!! Lo que confirma que no todos merecen estar porque también se manejan otros factores en las elecciones… QUÉ ABSURDO POR DIOS…!!! INCREÍBLE.