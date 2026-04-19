Los puntajes de Boca Juniors vs River en el Torneo Apertura 2026: jugador por jugador

En un gran partido del equipo que dirige Claudio Úbeda, Boca le ganó a River en el estadio Monumental. Todos sus jugadores tuvieron un buen partido, pero sin lugar a dudas la figura fue Leandro Paredes.

Los puntajes del partido

Leandro Brey (6): El arquero cumplió porque, principalmente, River no apuró y pateó muy poco al arco. .

Marcelo Weigandt (6): Era el jugador al que, en principio, todo River pensaba en apurar para tratar de ganarle debido a sus complicaciones en la defensa. Sin embargo, tuvo muy buen partido. A Maximiliano Salas "se lo comió" en dos pancitos.

Lautaro Di Lollo (7): Muy firme en el uno contra uno. No le ganaron nunca y Boca nunca sufrió. Ninguno de los delanteros de River lo hizo sufrió.

Ayrton Costa (7): Igual que su compañero de saga central. Fue uno de los hombres más fuertes en defensa, nunca le generaron peligro. Salas, Colidio y Driussi. Ninguno lo complicó.

Lautaro Blanco (6): Al igual que su compañero Weingandt, el lateral no sufrió en ningún momento. Pobre en ataque, pero firme en defensa. Completó un correcto partido.

Santiago Ascacibar (7): Fue uno de los mejores jugadores de Boca, el mediocampo anduvo a la perfección para los de Claudio Úbeda. Siempre estuvo muy encima de Aníbal Moreno y le rompió los esquemas de juego a River.

Leandro Paredes (9): El mediocampista no tuvo un 10 solo porque el nivel de River no fue el mejor. Se hizo cargo del mediocampo, de la pelota, metió un gol, entendió a la perfección el encuentro y, además, asistió siendo cinco. Sin dudas, el jugador de la Selección Argentina se hizo cargo de todo.

Milton Delgado (7): Siempre bien ubicado, con un despliegue fenomenal y el buen pase inicial de siempre.

Tomás Aranda (5): El juvenil no jugó bien. Pero no significa que no haya intentado, se desdibujó porque el encuentro no estaba para eso. El 10 no encontró su lugar y fue reemplazado.

Miguel Merentiel (7): La entrega de siempre. Hizo temblar a la defensa de River, pero no tuvo una chance clara directa al arco. A puro sacrificio encontró sus espacios y complicó a River y Martínez Quarta. Tiró un caño delicioso a Moreno.

Adam Bareiro (6): Tuvo un buen partido. Sin embargo, no llevó mucho peligro. Sirvió para apurar a los defensores centrales, mucha entrega y choque.

DT: Claudio Úbeda (7): Sin errores y sin grandes aciertos. Los jugadores le hicieron la tera sencilla.

Los suplentes que entraron

Milton Giménez, Exequiel Zeballos, Ander Herrera y Tomás Belmonte: jugaron menos de 25 minutos.

El fixture de Boca: los próximos partidos