Los puntajes de los jugadores de River Plate en el Superclásico ante Boca Juniors

El uno por uno de los jugadores de River en la derrota ante Boca.

River Plate cayó por 1 a 0 en el Estadio Monumental frente a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El 'Millonario', que tuvo unos buenos primeros minutos en el arranque, no tuvo respuesta ante el gol del 'Xeneize' sobre el final de la primera mitad; si bien buscó el empate, careció de ideas y claridad para llegar al área rival con peligro.

De esta manera, el cuadro de Núñez perdió su primer partido desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, quien mantenía un registro de seis victorias y un empate. Con este resultado, se mantiene segundo en la Zona B y no pudo alcanzar la línea de puntos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

El uno por uno de los jugadores de River Plate ante Boca Juniors

Santiago Beltrán (6): sin responsabilidad en el penal, tuvo un par de tapadas importantes en el complemento para sostener el resultado y mantener al equipo en partido.

Gonzalo Montiel (4): floja actuación del central, que perdió su marca a la espalda en varias ocasiones durante el primer tiempo y no tuvo ni peso ni fineza al momento de atacar.

Lautaro Rivero (2): pésimo partido del marcador central. Se ganó una tarjeta amarilla por una falta innecesaria en el primer tiempo muy lejos de su área y realizó la mano que derivó en el penal que le dio a Boca el 1 a 0 (el árbitro Herrera le perdonó la expulsión).

Lucas Martínez Quarta (6): el punto más sólido de la defensa de River en el Superclásico. Distribuyó criteriosamente la pelota, se animó a pisar el área rival y se mostró firme en la marca, a pesar de que su compañero de dupla expuso serios huecos que Boca aprovechó.

Marcos Acuña (4): empezó bien el encuentro aprovechando el flojo nivel de Marcelo Weigdant, al que desbordó durante casi toda la primera mitad. En la segunda parte, perdió precisión y se trenzó (una vez más) en peleas innecesarias que le valieron una amonestación.

Aníbal Moreno (5): a pesar de un buen comienzo en el manejo de la pelota, la tarea de hacerse cargo del puesto de mediocampista central en soledad sin la habitual compañía de Fausto Vera le quedó grande.

Tomás Galván (6): subió considerablemente su nivel en el segundo tiempo, haciéndose cargo de todo el frente de ataque y generando peligro.

Juan Cruz Meza (5): tuvo buenos primeros minutos lanzando ataques con mucha corrección y precisión, pero se fue desdibujando con el correr de los minutos. Salió reemplazado en el entretiempo por Giuliano Galoppo.

Kendry Páez (3): flojo partido del ecuatoriano, quien no se mostró cómodo sobre el sector derecho, no logró desbordar la marca de Lautaro Blanco y estuvo muy impreciso en los pases. Salió en los primeros minutos del complemento por el juvenil Joaquín Freitas.

Facundo Colidio (4): otro futbolista del 'Millonario' que se apagó con el paso del encuentro. En el segundo tiempo quedó alejado del área y le costó entrar en contacto con la pelota para generar peligro.

Sebastián Driussi (-): prácticamente sin intervenciones durante sus minutos en cancha, debió ser reemplazado al cuarto de hora por Maximiliano Salas debido a una lesión muscular.

Maximiliano Salas (5): muchas más ganas que claridad. Falló en numerosas ocasiones con la pelota en los pies al recibir de espaldas y descargar, pero también causó algunas dudas en la defensa rival con su presencia dentro del área.

Giuliano Galoppo (4): pocas intervenciones del mediocampista con pasado en Banfield, que no le pudo aportar claridad a un mediocampo carente de ideas en el complemento.

Joaquín Freitas (5): el juvenil mostró mucha dedicación y voluntad de buscar la pelota, aunque casi no tuvo la posibilidad de recibir y ponerse de frente al arco rival.

Ian Subiabre (-): ingresó en los minutos finales para sumar un jugador más al ataque y buscar el empate desesperado.